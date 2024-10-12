Пешеходам запретят ходить рядом со стройкой противочумного института в Ростове

Posted 12 октября, 17:42
Published 12 октября, 17:42
Modified 12 октября, 17:43
Updated 12 октября, 17:43
Комплекс зданий будут возводить на улице Волоколамской, 1/99. Там построят корпус противочумного института. Из-за работы строительной техники ограничат движение пешеходов и машин по Волоколамской и Шеболдаева в районе дома №1/99.
Уточняется, что ограничение будет действовать с 28 октября по 15 декабря этого года.
Корпус ростовского противочумного института займёт 17 тысяч квадратных метров. Он будет девятиэтажным. Строительство дополнительного корпуса института запланировали ещё весной 2023 года.