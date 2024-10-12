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Posted 12 октября, 17:42

Published 12 октября, 17:42

Modified 12 октября, 17:43

Updated 12 октября, 17:43

Движение пешеходов и машин ограничат рядом с местом строительства корпуса противочумного института в Ростове

Пешеходам запретят ходить рядом со стройкой противочумного института в Ростове

12 октября 2024, 17:42
Фото: Изображение Midjourney
Движение пешеходов и машин ограничат рядом с местом строительства корпуса противочумного института в Ростове
Движение пешеходов и машин ограничат рядом с местом строительства корпуса противочумного института в Ростове, сообщает городская администрация.

Комплекс зданий будут возводить на улице Волоколамской, 1/99. Там построят корпус противочумного института. Из-за работы строительной техники ограничат движение пешеходов и машин по Волоколамской и Шеболдаева в районе дома №1/99.

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Уточняется, что ограничение будет действовать с 28 октября по 15 декабря этого года.

Корпус ростовского противочумного института займёт 17 тысяч квадратных метров. Он будет девятиэтажным. Строительство дополнительного корпуса института запланировали ещё весной 2023 года.

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