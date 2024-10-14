Дождеприёмные колодцы заменят в Ростове-на-Дону за 4,5 миллиона рублей

Posted 14 октября, 15:42
Published 14 октября, 15:42
Modified 14 октября, 15:42
Updated 14 октября, 15:42
Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова ищет подрядчика для замены дождеприёмных колодцев ливнёвой канализации. На работы готовы потратить 4,5 миллиона рублей.
В документах говорится, что подрядчик обязуется убрать существующие колодцы, затем подготовить основание и котлован. После этого будет остановлено новое оборудование. По окончании работ, исполнитель должен восстановить асфальтовое покрытие рядом с местом, где меняли колодцы.
Где именно пройдут работы, не уточняется.