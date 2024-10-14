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Posted 14 октября, 15:42

Published 14 октября, 15:42

Modified 14 октября, 15:42

Updated 14 октября, 15:42

На замену дождеприёмных колодцев в ливнёвках Ростова потратят 4,5 миллиона рублей

Дождеприёмные колодцы заменят в Ростове-на-Дону за 4,5 миллиона рублей

14 октября 2024, 15:42
Фото: 1MI
На замену дождеприёмных колодцев в ливнёвках Ростова потратят 4,5 миллиона рублей
На замену дождеприёмных колодцев в ливнёвках Ростова потратят 4,5 миллиона рублей, следует из данных на портале государственных закупок.

Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова ищет подрядчика для замены дождеприёмных колодцев ливнёвой канализации. На работы готовы потратить 4,5 миллиона рублей.

В документах говорится, что подрядчик обязуется убрать существующие колодцы, затем подготовить основание и котлован. После этого будет остановлено новое оборудование. По окончании работ, исполнитель должен восстановить асфальтовое покрытие рядом с местом, где меняли колодцы.

Где именно пройдут работы, не уточняется.

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Ранее в Ростове-на-Дону утвердили схему ливнёвой канализации города.

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