Дождеприёмные колодцы заменят в Ростове-на-Дону за 4,5 миллиона рублей

В документах говорится, что подрядчик обязуется убрать существующие колодцы, затем подготовить основание и котлован. После этого будет остановлено новое оборудование. По окончании работ, исполнитель должен восстановить асфальтовое покрытие рядом с местом, где меняли колодцы.