Зоолог рассказала, почему из Ростова-на-Дону пропали воробьи

«Чем меньше в городе зеленых зон, тем меньше насекомых, которых не хватает и на стрижей, и на ласточек, и на воробьев одновременно. Воробей всеяден, также как голубь — они делят корм между собой. А так как питаются они в основном на свалках и мусорных площадках, то с тех пор, как они стали закрытого типа, птицам стало сложнее туда пробираться», — говорит эксперт.