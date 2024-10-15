Зоолог рассказала, почему из Ростова-на-Дону пропали воробьи

Posted 15 октября, 12:13
Published 15 октября, 12:13
Modified 15 октября, 12:15
Updated 15 октября, 12:15
Снижение численности воробьев в последние годы наблюдается не только в Ростовской области, но и во многих европейских странах, об этом говорится на сайте экопросветительской акции «Всероссийская перепись воробьев».
По словам зоолога Регины Ерофеевой, стаи воробье в Ростове действительно стали заметно реже, а их численность редко превышает 10 особей, хотя еще 10-15 лет назад могла насчитывать около 30.
«В Ростовской области живет два виде воробьев — полевой и домовый. Последний предпочитает селиться именно в городе: в щелях домов, под крышами. Именно из-за того, что сейчас не строят домов с проветриваемыми чердаками, с зазорами кровли и значительно сократилась площадь частного сектора, привычные места гнездования воробью больше недоступны. На открытом пространстве они редко гнездятся», — объясняет зоолог.
Еще одна причина уменьшения численности воробьев в Ростове, по мнению Регины Ерофеевой, кроется в сокращении кормовой базы. Часть ее отбирают многочисленные насекомоядные птицы, а часть — всеядные.
«Чем меньше в городе зеленых зон, тем меньше насекомых, которых не хватает и на стрижей, и на ласточек, и на воробьев одновременно. Воробей всеяден, также как голубь — они делят корм между собой. А так как питаются они в основном на свалках и мусорных площадках, то с тех пор, как они стали закрытого типа, птицам стало сложнее туда пробираться», — говорит эксперт.
Регина Ерофеева заключает, что воробьи в Ростове для жизни выбирают для жизни районы с высотками старого типа или частный сектор, где птицы могут поселиться рядом с человеком.
Ранее писала RostovGazeta о том, какие птицы прилетают в Ростовскую область на зимовку.