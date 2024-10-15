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Posted 15 октября, 12:13

Published 15 октября, 12:13

Modified 15 октября, 12:15

Updated 15 октября, 12:15

Стало известно, куда пропали воробьи в Ростове

Зоолог рассказала, почему из Ростова-на-Дону пропали воробьи

15 октября 2024, 12:13
Фото: Pxhere
Стало известно, куда пропали воробьи в Ростове

Зоолог Ерофеева сообщила, почему сократилась популяция воробьев в Ростове

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Эксклюзив
Воробьев стало меньше из-за новых высоток без щелей и закрытых площадок для сбора мусора, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский зоолог Регина Ерофеева.

Снижение численности воробьев в последние годы наблюдается не только в Ростовской области, но и во многих европейских странах, об этом говорится на сайте экопросветительской акции «Всероссийская перепись воробьев».

По словам зоолога Регины Ерофеевой, стаи воробье в Ростове действительно стали заметно реже, а их численность редко превышает 10 особей, хотя еще 10-15 лет назад могла насчитывать около 30.

«В Ростовской области живет два виде воробьев — полевой и домовый. Последний предпочитает селиться именно в городе: в щелях домов, под крышами. Именно из-за того, что сейчас не строят домов с проветриваемыми чердаками, с зазорами кровли и значительно сократилась площадь частного сектора, привычные места гнездования воробью больше недоступны. На открытом пространстве они редко гнездятся», — объясняет зоолог.

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Еще одна причина уменьшения численности воробьев в Ростове, по мнению Регины Ерофеевой, кроется в сокращении кормовой базы.Еще одна причина уменьшения численности воробьев в Ростове, по мнению Регины Ерофеевой, кроется в сокращении кормовой базы.
Еще одна причина уменьшения численности воробьев в Ростове, по мнению Регины Ерофеевой, кроется в сокращении кормовой базы.. Фото: donland.ru

Еще одна причина уменьшения численности воробьев в Ростове, по мнению Регины Ерофеевой, кроется в сокращении кормовой базы. Часть ее отбирают многочисленные насекомоядные птицы, а часть — всеядные.

«Чем меньше в городе зеленых зон, тем меньше насекомых, которых не хватает и на стрижей, и на ласточек, и на воробьев одновременно. Воробей всеяден, также как голубь — они делят корм между собой. А так как питаются они в основном на свалках и мусорных площадках, то с тех пор, как они стали закрытого типа, птицам стало сложнее туда пробираться», — говорит эксперт.

Регина Ерофеева заключает, что воробьи в Ростове для жизни выбирают для жизни районы с высотками старого типа или частный сектор, где птицы могут поселиться рядом с человеком.
Ранее писала RostovGazeta о том, какие птицы прилетают в Ростовскую область на зимовку.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Птицы#Воробьи
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