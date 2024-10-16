Пробки из-за ДТП парализовали движение из Северного в центр Ростова

Posted 16 октября, 06:26
Published 16 октября, 06:26
Modified 16 октября, 06:28
Updated 16 октября, 06:28
Утро 16 октября не задалось у ростовчан из-за пробок. На проспекте Михаила Нагибина затор образовался в районе ТРЦ «Горизонт». Сотни машин еле движутся на отрезке от улицы Плиева (в районе пересечения с Нариманова) до улицы Нансена. Расстояние 2,5 километра, по данным навигатора, можно преодолеть за 25 минут. А значит, скорость в потоке едва превышает 5-6 километров в час.
Практически не двигаются с места автомобилисты в районе остановки напротив торгового центра. Там движение обозначено багровым, что означает наибольшую затрудненность движения.
Альтернативный путь в центр через проспект Буденновский тоже оказался не самым лучшим вариантом. Прежде чем доехать к нему, водителям предстоит простоять в пробках на улице Вавилова и Особенной (из-за аварии), а также по улице Ларина, Шеболдаева и Стадионной. Кроме того, жесткие заторы образовались на улице Немировича-Данченко, Цезаря Куникова, а также в Ставропольском и Ашхабадском переулках.
Почти неделю назад в пробках погряз центр Ростова. Автомобили скопились на дорогах из-за неработающих светофоров в центре города.