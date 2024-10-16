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Posted 16 октября, 06:26

Published 16 октября, 06:26

Modified 16 октября, 06:28

Updated 16 октября, 06:28

Пробки из-за ДТП парализовали движение из Северного в центр Ростова

Пробки из-за ДТП парализовали движение из Северного в центр Ростова

16 октября 2024, 06:26
Фото: Unsplash
Пробки из-за ДТП парализовали движение из Северного в центр Ростова
Помимо утреннего часа пик, ситуация на дорогах осложняется несколькими авариями, случившимися по дороге со стороны Северного в центр Ростова, следует из данных «Яндекс.карты».

Утро 16 октября не задалось у ростовчан из-за пробок. На проспекте Михаила Нагибина затор образовался в районе ТРЦ «Горизонт». Сотни машин еле движутся на отрезке от улицы Плиева (в районе пересечения с Нариманова) до улицы Нансена. Расстояние 2,5 километра, по данным навигатора, можно преодолеть за 25 минут. А значит, скорость в потоке едва превышает 5-6 километров в час.

Практически не двигаются с места автомобилисты в районе остановки напротив торгового центра. Там движение обозначено багровым, что означает наибольшую затрудненность движения.

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Пробки из-за ДТП парализовали движение из Северного в центр РостоваПробки из-за ДТП парализовали движение из Северного в центр Ростова
Пробки из-за ДТП парализовали движение из Северного в центр Ростова. Фото: Яндекс. Карты

Альтернативный путь в центр через проспект Буденновский тоже оказался не самым лучшим вариантом. Прежде чем доехать к нему, водителям предстоит простоять в пробках на улице Вавилова и Особенной (из-за аварии), а также по улице Ларина, Шеболдаева и Стадионной. Кроме того, жесткие заторы образовались на улице Немировича-Данченко, Цезаря Куникова, а также в Ставропольском и Ашхабадском переулках.

Почти неделю назад в пробках погряз центр Ростова. Автомобили скопились на дорогах из-за неработающих светофоров в центре города.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#ДТП#Пробки#Буденновский проспект#Стадионная#Шеболдаева#Проспект Михаила Нагибина
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