Пробки из-за ДТП парализовали движение из Северного в центр Ростова

Альтернативный путь в центр через проспект Буденновский тоже оказался не самым лучшим вариантом. Прежде чем доехать к нему, водителям предстоит простоять в пробках на улице Вавилова и Особенной (из-за аварии), а также по улице Ларина, Шеболдаева и Стадионной. Кроме того, жесткие заторы образовались на улице Немировича-Данченко, Цезаря Куникова, а также в Ставропольском и Ашхабадском переулках.