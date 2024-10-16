Власти Ростова планируют почистить забитые ливневки

Posted 16 октября, 13:42
Published 16 октября, 13:42
Modified 16 октября, 13:42
Updated 16 октября, 13:42
Дирекция по строительстве объектов транспортной инфраструктуры объявила тендер для работ по очистке ливнёвой канализации в городе. Чиновники ищут подрядчика, который возьмётся за это. Ему готовы заплатить 4,5 миллиона рублей.
Исполнителю предстоит провести диагностику ливнёвой систему и её очистку. Подрядчику сообщат места, где имеются проблемы и загрязнений. Его сотрудники будут выезжать на место и очищать трубы и колодцы.
Работы подрядчик будет выполнять до 1 декабря. Выбрать его должны уже на днях, 21 октября.