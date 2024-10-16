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Posted 16 октября, 13:42

Published 16 октября, 13:42

Modified 16 октября, 13:42

Updated 16 октября, 13:42

В Ростове займутся массовой очисткой ливнёвок за миллионы рублей

Власти Ростова планируют почистить забитые ливневки

16 октября 2024, 13:42
Фото: donland.ru
В Ростове займутся массовой очисткой ливнёвок за миллионы рублей

На очистку ливневок в Ростове потратят 4,5 миллиона рублей

Власти Ростова ищут подрядчика, который займётся очисткой ливнёвок, следует из данных на портале госзакупок.

Дирекция по строительстве объектов транспортной инфраструктуры объявила тендер для работ по очистке ливнёвой канализации в городе. Чиновники ищут подрядчика, который возьмётся за это. Ему готовы заплатить 4,5 миллиона рублей.

Исполнителю предстоит провести диагностику ливнёвой систему и её очистку. Подрядчику сообщат места, где имеются проблемы и загрязнений. Его сотрудники будут выезжать на место и очищать трубы и колодцы.

Работы подрядчик будет выполнять до 1 декабря. Выбрать его должны уже на днях, 21 октября.

Названы улицы в Ростове, где в первую очередь реконструируют ливневки
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Также сообщалось, что дождеприёмные колодцы вскоре заменят в Ростове-на-Дону.

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