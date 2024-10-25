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Posted 25 октября, 05:30

Published 25 октября, 05:30

Modified 25 октября, 05:35

Updated 25 октября, 05:35

На Таганрогской в Ростове «Нива» насмерть сбила бабушку

На Таганрогской в Ростове «Нива» насмерть сбила бабушку

25 октября 2024, 05:30
Фото: 1MI
На Таганрогской в Ростове «Нива» насмерть сбила бабушку
Внедорожник сбил 77-летнюю женщину в микрорайоне Военвед в Ростове-на-Дону. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в социальных сетях.

По словам проезжавших мимо автомобилистов, пенсионерку сбила белая «Нива». В telegram-канале «Ростов Главный» опубликовали видео с места ДТП. На них видно, что посреди проезжей части лежит тело. Его уже накрыли черным мешком. Поблизости находится пешеходный переход.

Некоторые решили, что пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте.

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— Перебегать не надо там, где не положено! Сам чуть на днях не сбил бабку-камикадзе, которая решила перебегать Малиновского, — поделился один из подписчиков.
— А может, это от удара ее отбросило так, а шла она как раз по «зебре»? «Нива"-то стоит дальше от нее, — предположили другие.

В Госавтоинспекции уточнили, что пенсионерка действительно нарушила правила. Она переходила проезжую часть на красный сигнал светофора. 52-летний водитель «Нивы» попросту не успел остановиться.

Ранее водитель Mercedes устроил массовую аварию с «перевертышем», врезавшись в Renault и электробус.

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#Евгения Волкова#Видео#Ростов-на-Дону#ДТП#Авария#Пенсионерка#Социальные сети
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