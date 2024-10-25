На Таганрогской в Ростове «Нива» насмерть сбила бабушку

По словам проезжавших мимо автомобилистов, пенсионерку сбила белая «Нива». В telegram-канале «Ростов Главный» опубликовали видео с места ДТП. На них видно, что посреди проезжей части лежит тело. Его уже накрыли черным мешком. Поблизости находится пешеходный переход.