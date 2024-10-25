На Таганрогской в Ростове «Нива» насмерть сбила бабушку

Posted 25 октября, 05:30
Published 25 октября, 05:30
Modified 25 октября, 05:35
Updated 25 октября, 05:35
По словам проезжавших мимо автомобилистов, пенсионерку сбила белая «Нива». В telegram-канале «Ростов Главный» опубликовали видео с места ДТП. На них видно, что посреди проезжей части лежит тело. Его уже накрыли черным мешком. Поблизости находится пешеходный переход.
Некоторые решили, что пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте.
— Перебегать не надо там, где не положено! Сам чуть на днях не сбил бабку-камикадзе, которая решила перебегать Малиновского, — поделился один из подписчиков.
— А может, это от удара ее отбросило так, а шла она как раз по «зебре»? «Нива"-то стоит дальше от нее, — предположили другие.
В Госавтоинспекции уточнили, что пенсионерка действительно нарушила правила. Она переходила проезжую часть на красный сигнал светофора. 52-летний водитель «Нивы» попросту не успел остановиться.
Ранее водитель Mercedes устроил массовую аварию с «перевертышем», врезавшись в Renault и электробус.