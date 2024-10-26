В Ростове экстренно эвакуировали посетителей ТЦ «Горизонт». Что там произошло?

Posted 26 октября, 13:12
Published 26 октября, 13:12
Modified 26 октября, 13:13
Updated 26 октября, 13:13
Днём 26 октября в торговом комплексе «Горизонт» экстренно эвакуировали посетителей и персонал. В здании сработала пожарная тревога. На кадрах с места событий видно, как люди покидают торговый центр.
По словам очевидцев в соцсетях, пожарная тревога в «Горизонте» оказалась ложной. Вскоре торговый центр заработал в привычном режиме, а посетители вернулись внутрь.
В управлении МЧС комментариев о происшествии не давали. Пресс-служба торгового комплекса также не сообщала о ЧП.
Два дня назад в Ростове-на-Дону эвакуировали ТЦ «Рио».