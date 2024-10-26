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Posted 26 октября, 13:12

Published 26 октября, 13:12

Modified 26 октября, 13:13

Updated 26 октября, 13:13

Пожарная тревога сработала в торговом центре Горизонт в Ростове

В Ростове экстренно эвакуировали посетителей ТЦ «Горизонт». Что там произошло?

26 октября 2024, 13:12
Фото: для иллюстрации. 1MI
Пожарная тревога сработала в торговом центре Горизонт в Ростове

В Ростове экстренно эвакуировали посетителей ТЦ «Горизонт»

Пожарная тревога сработала в торговом центре Горизонт в Ростове, сообщает сообщество ВКонтакте «Это Ростов! Новости».

Днём 26 октября в торговом комплексе «Горизонт» экстренно эвакуировали посетителей и персонал. В здании сработала пожарная тревога. На кадрах с места событий видно, как люди покидают торговый центр.

Видео: Фото для иллюстрации. Вконтакте «Это Ростов! Новости». Пожарная тревога сработала в торговом центре Горизонт в Ростове

По словам очевидцев в соцсетях, пожарная тревога в «Горизонте» оказалась ложной. Вскоре торговый центр заработал в привычном режиме, а посетители вернулись внутрь.

В управлении МЧС комментариев о происшествии не давали. Пресс-служба торгового комплекса также не сообщала о ЧП.

Два дня назад в Ростове-на-Дону эвакуировали ТЦ «Рио».

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