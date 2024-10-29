«Чувствуешь себя песчинкой»: студентка из Ростова спустилась на дно рудника в Арктике

Posted 29 октября, 14:19
Published 29 октября, 14:19
Modified 29 октября, 14:21
Updated 29 октября, 14:21
Экспедиция на Кольский полуостров — главный приз в конкурсе «Билет в Арктику» для студентов и молодых ученых от АНО «Чистая Арктика». Победительницей среди 250 тысяч участников стала ростовчанка Мария Галимова.
«Мне позвонили с незнакомого номера, назвали по имени-отчеству и сказали, что меня хотят наградить поездкой. Я сначала подумала, что это мошенники и полное осознание пришло только после того, как победу подтвердили по официальной почте конкурса», — рассказывает Мария.
Дончанка отправилась на Крайний север, где пробыла с 8 по 10 октября, чтобы увидеть, как добывают необходимые для производства удобрений и алюминиевой промышленности апатит-нефелиновые руды.
«Нас повезли на дно рудника, и если со смотровой площадки ты чувствуешь себя творцом, будто мир у тебя на ладони, то на дне рудника, рядом с огромными БезАЗами, где одно колесо больше тебя, ты чувствуешь себя песчинкой», — делится Мария.
Мария добавляет, что во время экспедиции ей удалось впервые увидеть северное сияние. Хотя для ростовчан это явление в последние месяцы перестало быть редкостью.
Ранее писала RostovGazeta о том, что названы девять донских вин, вошедших в ТОП-100 Большой русской винной экспедиции.