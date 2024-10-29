rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 октября, 14:19

Published 29 октября, 14:19

Modified 29 октября, 14:21

Updated 29 октября, 14:21

Ростовчанка вернулась из экспедиции в Арктику

«Чувствуешь себя песчинкой»: студентка из Ростова спустилась на дно рудника в Арктике

29 октября 2024, 14:19
Фото: предоставила Мария Галимова. Ростовчанка вернулась из экспедиции в Арктику

Ростовчанка спустилась на дно рудника в Арктике

Сюжет
Эксклюзив
Жительнице Ростова-на-Дону и студентке Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения Марии Галимовой довелось побывать в Арктике и даже спуститься на дно рудника. Об этом она рассказала корреспонденту RostovGazeta.

Экспедиция на Кольский полуостров — главный приз в конкурсе «Билет в Арктику» для студентов и молодых ученых от АНО «Чистая Арктика». Победительницей среди 250 тысяч участников стала ростовчанка Мария Галимова.

«Мне позвонили с незнакомого номера, назвали по имени-отчеству и сказали, что меня хотят наградить поездкой. Я сначала подумала, что это мошенники и полное осознание пришло только после того, как победу подтвердили по официальной почте конкурса», — рассказывает Мария.

Победительницей среди 250 тысяч участников стала ростовчанка Мария Галимова.Победительницей среди 250 тысяч участников стала ростовчанка Мария Галимова.
Победительницей среди 250 тысяч участников стала ростовчанка Мария Галимова.. Фото: предоставила Мария Галимова

Дончанка отправилась на Крайний север, где пробыла с 8 по 10 октября, чтобы увидеть, как добывают необходимые для производства удобрений и алюминиевой промышленности апатит-нефелиновые руды.

Конкурс «Билет в Арктику» даст возможность отправиться в научную экспедицию
Узнать подробнее

«Нас повезли на дно рудника, и если со смотровой площадки ты чувствуешь себя творцом, будто мир у тебя на ладони, то на дне рудника, рядом с огромными БезАЗами, где одно колесо больше тебя, ты чувствуешь себя песчинкой», — делится Мария.

Дончанка отправилась на Крайний север с 8 по 10 октябряДончанка отправилась на Крайний север с 8 по 10 октября
Дончанка отправилась на Крайний север с 8 по 10 октября. Фото: предоставила Мария Галимова

Мария добавляет, что во время экспедиции ей удалось впервые увидеть северное сияние. Хотя для ростовчан это явление в последние месяцы перестало быть редкостью.

Ранее писала RostovGazeta о том, что названы девять донских вин, вошедших в ТОП-100 Большой русской винной экспедиции.

Читайте также:
Ученые: Даже пожилым отказ от курения принесет пользу«Взрываются как беспилотники»: жителей Новошахтинска разбудил ночной грохот в небе«Видела, как летело»: жители сообщают о белых следах в небе в Ростовской области
#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Арктика#Экспедиция
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика