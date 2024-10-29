«Чувствуешь себя песчинкой»: студентка из Ростова спустилась на дно рудника в Арктике

«Нас повезли на дно рудника, и если со смотровой площадки ты чувствуешь себя творцом, будто мир у тебя на ладони, то на дне рудника, рядом с огромными БезАЗами, где одно колесо больше тебя, ты чувствуешь себя песчинкой», — делится Мария.