Кладбище гниющих костей устроили неизвестные на Западном в Ростове-на-Дону

Posted 31 октября, 11:39
Published 31 октября, 11:39
Modified 31 октября, 11:41
Updated 31 октября, 11:41
31 октября к северу от СНТ «Изумруд» в Советском районе Ростова-на-Дону люди обнаружили свалку со скелетами. Кто-то выкинул кости крупных животных, предварительно срезав все мясо. Куча источает отвратительный запах. Очевидец предположил, что скелеты могло выбросить какое-то мясное производство.
«Вонь стоит здесь дикая», — рассказал ростовчанин, нашедший кладбище.
Ростовчанин сразу же обратился в районную администрацию и ветеринарное управление. Однако получил лишь дежурные отписки с обещаниями рассмотреть обращение в течение месяца. Такой ответ не удивил горожан: «Как эти инструкции достали, не реагируют оперативно ни на одну проблему. Все растянуто, все затянуто».
«В 2020 году там также находили туши и головы крыс. Только через месяц, наверно, и убрали после переписки с Роспотребнадзором. В этих краях это обычное дело», — написал пользователь.
Ранее под Азовом обнаружили кладбище с гниющими тушами животных.