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Posted 31 октября, 11:39

Published 31 октября, 11:39

Modified 31 октября, 11:41

Updated 31 октября, 11:41

Житель Ростова-на-Дону наткнулся на свалку с гниющими скелетами животных

Кладбище гниющих костей устроили неизвестные на Западном в Ростове-на-Дону

31 октября 2024, 11:39
Фото: 1MI. Житель Ростова-на-Дону наткнулся на свалку с гниющими скелетами животных
На Западном в Ростове-на-Дону горожанин обнаружил огромную кучу, состоящую из скелетов крупных животных, видно с находкой опубликовал телеграм-канал DonMash.

31 октября к северу от СНТ «Изумруд» в Советском районе Ростова-на-Дону люди обнаружили свалку со скелетами. Кто-то выкинул кости крупных животных, предварительно срезав все мясо. Куча источает отвратительный запах. Очевидец предположил, что скелеты могло выбросить какое-то мясное производство.

«Вонь стоит здесь дикая», — рассказал ростовчанин, нашедший кладбище.

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Видео: 1MI. Житель Ростова-на-Дону наткнулся на свалку с гниющими скелетами животных

Ростовчанин сразу же обратился в районную администрацию и ветеринарное управление. Однако получил лишь дежурные отписки с обещаниями рассмотреть обращение в течение месяца. Такой ответ не удивил горожан: «Как эти инструкции достали, не реагируют оперативно ни на одну проблему. Все растянуто, все затянуто».

«В 2020 году там также находили туши и головы крыс. Только через месяц, наверно, и убрали после переписки с Роспотребнадзором. В этих краях это обычное дело», — написал пользователь.

Ранее под Азовом обнаружили кладбище с гниющими тушами животных.

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