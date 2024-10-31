Кладбище гниющих костей устроили неизвестные на Западном в Ростове-на-Дону

Ростовчанин сразу же обратился в районную администрацию и ветеринарное управление. Однако получил лишь дежурные отписки с обещаниями рассмотреть обращение в течение месяца. Такой ответ не удивил горожан: «Как эти инструкции достали, не реагируют оперативно ни на одну проблему. Все растянуто, все затянуто».