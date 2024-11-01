Пошла вибрация по полу: стало известно, что за грохот слышали люди в Белой Калитве

Ролик опубликован в telegram-канале «Белка». Примерно на 10-й секунде тишину нарушает раскатистый грохот. Нечто, похожее на взрыв, прозвучало около 17:40 мск 1 ноября. В домах затряслись стены, пошла вибрация по полу и зазвенели стекла. Люди испугались, но страх вскоре прошел. В комментариях местные жители уже стали шутить по поводу инцидента.