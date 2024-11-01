Пошла вибрация по полу: стало известно, что за грохот слышали люди в Белой Калитве

Posted 1 ноября, 15:58
Published 1 ноября, 15:58
Modified 1 ноября, 16:02
Updated 1 ноября, 16:02
Ролик опубликован в telegram-канале «Белка». Примерно на 10-й секунде тишину нарушает раскатистый грохот. Нечто, похожее на взрыв, прозвучало около 17:40 мск 1 ноября. В домах затряслись стены, пошла вибрация по полу и зазвенели стекла. Люди испугались, но страх вскоре прошел. В комментариях местные жители уже стали шутить по поводу инцидента.
— Может это воду на Совхозной сделали, и мы салют пускали?! Ой, нет, не сделали, отмена, — пишут горожане.
Как сообщала RostovGazeta, грохот переполошил не только жителей Белой Калитвы, но и соседних поселений.
В администрации города отметили, что причиной громкого звука стал переход самолета на сверхзвуковую скорость.