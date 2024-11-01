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Posted 1 ноября, 15:58

Published 1 ноября, 15:58

Modified 1 ноября, 16:02

Updated 1 ноября, 16:02

Власти Белой Калитвы объяснили, что за грохот слышали люди

Пошла вибрация по полу: стало известно, что за грохот слышали люди в Белой Калитве

1 ноября 2024, 15:58
Фото: rostovgazeta.ru. Власти Белой Калитвы объяснили, что за грохот слышали люди

Власти Белой Калитвы объяснили, что за грохот слышали люди

Появилась запись видео из города Белая Калитва Ростовской области. На кадрах слышно звук, похожий на взрыв.

Ролик опубликован в telegram-канале «Белка». Примерно на 10-й секунде тишину нарушает раскатистый грохот. Нечто, похожее на взрыв, прозвучало около 17:40 мск 1 ноября. В домах затряслись стены, пошла вибрация по полу и зазвенели стекла. Люди испугались, но страх вскоре прошел. В комментариях местные жители уже стали шутить по поводу инцидента.

Видео: тг Белка. https://t.me/belka_kalitva/15130
. На видео попал звук мощного взрыва в Ростовской области
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— Может это воду на Совхозной сделали, и мы салют пускали?! Ой, нет, не сделали, отмена, — пишут горожане.

Как сообщала RostovGazeta, грохот переполошил не только жителей Белой Калитвы, но и соседних поселений.

В администрации города отметили, что причиной громкого звука стал переход самолета на сверхзвуковую скорость.

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