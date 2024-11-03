rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 ноября, 17:16

Published 3 ноября, 17:16

Modified 3 ноября, 17:16

Updated 3 ноября, 17:16

На Коммунистическом проспекте в Ростове введут ограничения для транспорта

В Ростове запретят стоянку и остановку машин рядом со зданием военкомата

3 ноября 2024, 17:16
Фото: pxhere.com. На Коммунистическом проспекте в Ростове введут ограничения для транспорта
На Коммунистическом проспекте в Ростове введут ограничения для транспорта, сообщается на портале администрации города.

C 23 ноября остановку и стоянку машин запретят рядом с домом №15 на проспекте Коммунистическом. Власти объясняют это решение обеспечением дорожной безопасности. В указанном здании располагается военный комиссариат Советского района Ростова-на-Дону.

Уточняется, что ограничение не распространяется на общественный транспорт и будет бессрочным.

В Ростове до конца года отремонтируют еще один участок дороги на Малиновского
Узнать подробнее

Ранее сообщалось, что на участке улицы Тимошенко в Ростове-на-Дону запретят движение для автомобилистов и пешеходов. Речь идёт об отрезке от улицы Дебальцевской, 14с96 до дома №11Ак14.

Читайте также:
Пробка сковала проспект Нагибина в Ростове из-за массового ДТПТрассы в Ростовской области засыпет снегом в начале ноябряВодителей Ростова-на-Дону начали массово штрафовать за скрытые госномера
#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Автомобили#Водители#Ростов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика