В Ростове запретят стоянку и остановку машин рядом со зданием военкомата

Posted 3 ноября, 17:16
Published 3 ноября, 17:16
Modified 3 ноября, 17:16
Updated 3 ноября, 17:16
C 23 ноября остановку и стоянку машин запретят рядом с домом №15 на проспекте Коммунистическом. Власти объясняют это решение обеспечением дорожной безопасности. В указанном здании располагается военный комиссариат Советского района Ростова-на-Дону.
Уточняется, что ограничение не распространяется на общественный транспорт и будет бессрочным.
Ранее сообщалось, что на участке улицы Тимошенко в Ростове-на-Дону запретят движение для автомобилистов и пешеходов. Речь идёт об отрезке от улицы Дебальцевской, 14с96 до дома №11Ак14.