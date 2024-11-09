Гараж с машиной внутри сгорел дотла в Ростове-на-Дону

Posted 9 ноября, 17:32
Published 9 ноября, 17:32
Modified 9 ноября, 17:34
Updated 9 ноября, 17:34
Возгорание произошло вечером на улице Днепропетровской, 63а. Огонь охватил частный двухэтажный гараж с автомобилем внутри. На место оперативно прибыли спасатели. К тому моменту площадь пожара составила 60 квадратных метров.
Огонь ликвировали. К счастью, в момент пожара внутри гаража никто не находился, поэтому обошлось без пострадавших.
Накануне в Ростове потушили пожар в частном доме. Огонь распространился от газовой плиты, на которой готовился обед. Хозяин дома ушёл из кухни и не заметил, как началось возгорание. Мужчина получил ожоги.