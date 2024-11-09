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Posted 9 ноября, 17:32

Published 9 ноября, 17:32

Modified 9 ноября, 17:34

Updated 9 ноября, 17:34

Двухэтажный гараж сгорел в Ростове

Гараж с машиной внутри сгорел дотла в Ростове-на-Дону

9 ноября 2024, 17:32
Фото: 1MI. Двухэтажный гараж сгорел в Ростове
Двухэтажный гараж сгорел в Ростове, подробностями его тушения поделились в управлении по делам ГО и ЧС города.

Возгорание произошло вечером на улице Днепропетровской, 63а. Огонь охватил частный двухэтажный гараж с автомобилем внутри. На место оперативно прибыли спасатели. К тому моменту площадь пожара составила 60 квадратных метров.

Огонь ликвировали. К счастью, в момент пожара внутри гаража никто не находился, поэтому обошлось без пострадавших.

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Накануне в Ростове потушили пожар в частном доме. Огонь распространился от газовой плиты, на которой готовился обед. Хозяин дома ушёл из кухни и не заметил, как началось возгорание. Мужчина получил ожоги.

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