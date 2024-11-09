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Posted 9 ноября, 15:30

Published 9 ноября, 15:30

Modified 9 ноября, 15:30

Updated 9 ноября, 15:30

Предстоящая неделя принесёт в Ростов очередную волну похолодания и осадков

Стало известно, когда Ростов-на-Дону засыплет снегом

9 ноября 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney. Предстоящая неделя принесёт в Ростов очередную волну похолодания и осадков

Жителей Ростова предупредили о снегопадах и морозах с 11 ноября

Предстоящая неделя принесёт в Ростов-на-Дону очередную волну похолодания и осадков, предупредили синоптики.

С 11 ноября температура воздуха в Ростове опустится до +5 градусов днём и +2 градусов ночью. В отдельные дни вечером может холодать до 0 — -2 градусов. Небо будет облачным. Город накроют осадки в виде дождей и даже мокрого снега. Также снегопады прогнозируют в Ростове в двадцатых числах ноября. Скорость ветра будет умеренной — до семи метров в секунду.

Небольшое потепление вернётся в Ростов с 18 августа. Температура воздуха поднимется до +11 градусов днём и +6 градусов вечером.

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Ранее сообщалось, что трассу М-4 «Дон» в Ростовской области оперативно готовят к непогоде и гололёду.

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