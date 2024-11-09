Стало известно, когда Ростов-на-Дону засыплет снегом

С 11 ноября температура воздуха в Ростове опустится до +5 градусов днём и +2 градусов ночью. В отдельные дни вечером может холодать до 0 — -2 градусов. Небо будет облачным. Город накроют осадки в виде дождей и даже мокрого снега. Также снегопады прогнозируют в Ростове в двадцатых числах ноября. Скорость ветра будет умеренной — до семи метров в секунду.