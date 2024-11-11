На 53 рубля подорожало сливочное масло в Ростовской области за месяц

Posted 11 ноября, 11:22
Published 11 ноября, 11:22
Modified 11 ноября, 11:24
Updated 11 ноября, 11:24
По данным на 5 ноября, масло продают в среднем по 963 рубля за килограмм. В начале октября его стоимость составляла 910 рублей.
Резкий рост цен наблюдается и на твердые сорта сыров. Килограмм подорожал на 25 рублей (до 794 рублей). Сметана выросла в цене на 14 рублей (до 337 рублей). На 8 рублей больше теперь стоит творог (432 рубля), вареная колбаса (536 рублей) и мороженая рыба (256 рублей).
Говядину продают по 572 рубля за килограмм (на 4 рубля дороже), баранину — за 755 (на 6 рублей дороже). Стоимость свинины осталась неизменной (376 рублей за кило), а охлажденные куры подешевели на три рубля — до 190.
Когда упадет цена на сливочное масло в Ростовской области, читайте в материале RostovGazeta.