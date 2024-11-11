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Posted 11 ноября, 11:22

Published 11 ноября, 11:22

Modified 11 ноября, 11:24

Updated 11 ноября, 11:24

Сливочное масло выросло в цене на 53 рубля за месяц в Ростовской области

На 53 рубля подорожало сливочное масло в Ростовской области за месяц

11 ноября 2024, 11:22
Фото: Unsplash. Сливочное масло выросло в цене на 53 рубля за месяц в Ростовской области
В Ростовской области подскочила стоимость сливочного масла. За один месяц его цена выросла сразу на 53 рубля (почти на 6%), сообщает Ростовстат.

По данным на 5 ноября, масло продают в среднем по 963 рубля за килограмм. В начале октября его стоимость составляла 910 рублей.

Резкий рост цен наблюдается и на твердые сорта сыров. Килограмм подорожал на 25 рублей (до 794 рублей). Сметана выросла в цене на 14 рублей (до 337 рублей). На 8 рублей больше теперь стоит творог (432 рубля), вареная колбаса (536 рублей) и мороженая рыба (256 рублей).

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Говядину продают по 572 рубля за килограмм (на 4 рубля дороже), баранину — за 755 (на 6 рублей дороже). Стоимость свинины осталась неизменной (376 рублей за кило), а охлажденные куры подешевели на три рубля — до 190.

Когда упадет цена на сливочное масло в Ростовской области, читайте в материале RostovGazeta.

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