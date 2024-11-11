На 53 рубля подорожало сливочное масло в Ростовской области за месяц

Резкий рост цен наблюдается и на твердые сорта сыров. Килограмм подорожал на 25 рублей (до 794 рублей). Сметана выросла в цене на 14 рублей (до 337 рублей). На 8 рублей больше теперь стоит творог (432 рубля), вареная колбаса (536 рублей) и мороженая рыба (256 рублей).