С детского приюта в Ростовской области хотят взыскать 16 миллионов рублей

ООО «Трансстрой» выступало подрядчиком для Социально-реабилитационного центра в Волгодонске. Теперь компания подала иск к приюту в размере 16,7 миллиона рублей. Из них 13,3 миллиона рублей — прямой долг учреждения, 2,4 миллиона рублей — штраф, ещё один миллион рублей — убытки. Третьей стороной по делу проходят правительство Ростовской области, Минтруда региона и «Ростовоблстройзаказчик».