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Posted 11 ноября, 16:34

Published 11 ноября, 16:34

Modified 11 ноября, 16:34

Updated 11 ноября, 16:34

С детского приюта в Ростовской области хотят взыскать 16 миллионов рублей

С детского приюта в Ростовской области хотят взыскать 16 миллионов рублей

11 ноября 2024, 16:34
Фото: для иллюстрации. 1MI. С детского приюта в Ростовской области хотят взыскать 16 миллионов рублей
Подрядная организация предъявила многомиллионный иск к Социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних в Волгодонске, сообщается на сайте арбитражного суда.

ООО «Трансстрой» выступало подрядчиком для Социально-реабилитационного центра в Волгодонске. Теперь компания подала иск к приюту в размере 16,7 миллиона рублей. Из них 13,3 миллиона рублей — прямой долг учреждения, 2,4 миллиона рублей — штраф, ещё один миллион рублей — убытки. Третьей стороной по делу проходят правительство Ростовской области, Минтруда региона и «Ростовоблстройзаказчик».

В документах суда не конкретизирован предмет спора. Первое заседание по делу назначено на 18 ноября.

При этом «Трансстрой» не смог даже заплатить госпошлину в 106 тысяч рублей из-за «тяжёлого финансового положения». Компания предоставила суду информацию об открытых счетах и справки из банков об остатке денежных средств.

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