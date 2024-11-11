С детского приюта в Ростовской области хотят взыскать 16 миллионов рублей

Posted 11 ноября, 16:34
Published 11 ноября, 16:34
Modified 11 ноября, 16:34
Updated 11 ноября, 16:34
ООО «Трансстрой» выступало подрядчиком для Социально-реабилитационного центра в Волгодонске. Теперь компания подала иск к приюту в размере 16,7 миллиона рублей. Из них 13,3 миллиона рублей — прямой долг учреждения, 2,4 миллиона рублей — штраф, ещё один миллион рублей — убытки. Третьей стороной по делу проходят правительство Ростовской области, Минтруда региона и «Ростовоблстройзаказчик».
В документах суда не конкретизирован предмет спора. Первое заседание по делу назначено на 18 ноября.
При этом «Трансстрой» не смог даже заплатить госпошлину в 106 тысяч рублей из-за «тяжёлого финансового положения». Компания предоставила суду информацию об открытых счетах и справки из банков об остатке денежных средств.