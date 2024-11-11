Стало известно, когда в ноябре ждать заморозки в Ростове

Posted 11 ноября, 19:54
Published 11 ноября, 19:54
Modified 11 ноября, 19:56
Updated 11 ноября, 19:56
По данным платформы «Яндекс.Погода», вплоть до 22 ноября в донской столице сохранится температура на уровне +6…+8 градусов днем и +4…+6 — ночью. В светлое время суток 23 ноября ожидаются привычные +8 градусов. А вот к вечеру заметно похолодает. Ночью столбик термометра опустится до -1.
На следующий день будет около +7 градусов, а затем начнется потепление. В темное время суток воздух прогреется до +8, а с 25 ноября — до +11 и даже до +15. Теплая погода продержится до конца месяца, 30 ноября, несмотря на проливные дожди.