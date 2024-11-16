Печи стали причиной массовых пожаров в Ростовской области

Спасатели отметили большое число таких возгораний. Они призвали регулярно проверять печь на наличие трещин, вовремя проводить побелку, чистить дымоход от сажи и никогда не оставлять топящуюся печь без присмотра. Также нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.