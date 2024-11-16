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Posted 16 ноября, 10:06

Published 16 ноября, 10:06

Modified 16 ноября, 10:06

Updated 16 ноября, 10:06

С начала года в Ростовской области из-за неисправности печного оборудования произошло 119 пожаров

Печи стали причиной массовых пожаров в Ростовской области

16 ноября 2024, 10:06
Фото: wikipedia.org. С начала года в Ростовской области из-за неисправности печного оборудования произошло 119 пожаров
С начала года в Ростовской области из-за неисправности печного оборудования произошло 119 пожаров, сообщили в управлении МЧС.

В пожарах, спровоцированных печным оборудованием, в этом году погибли шесть человек. Ещё 13 пострадали.

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Спасатели отметили большое число таких возгораний. Они призвали регулярно проверять печь на наличие трещин, вовремя проводить побелку, чистить дымоход от сажи и никогда не оставлять топящуюся печь без присмотра. Также нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.

Топить печь разрешено не более полутора часов три-четыре раза в день.

Ранее ресторан и машина сгорели в Ростовской области из-за древесного угля. Он дважды самовоспламенился в разных местах.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#Происшествия
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