Печи стали причиной массовых пожаров в Ростовской области

Posted 16 ноября, 10:06
Published 16 ноября, 10:06
Modified 16 ноября, 10:06
Updated 16 ноября, 10:06
В пожарах, спровоцированных печным оборудованием, в этом году погибли шесть человек. Ещё 13 пострадали.
Спасатели отметили большое число таких возгораний. Они призвали регулярно проверять печь на наличие трещин, вовремя проводить побелку, чистить дымоход от сажи и никогда не оставлять топящуюся печь без присмотра. Также нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.
Топить печь разрешено не более полутора часов три-четыре раза в день.
Ранее ресторан и машина сгорели в Ростовской области из-за древесного угля. Он дважды самовоспламенился в разных местах.