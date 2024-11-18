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Posted 18 ноября, 11:43

Published 18 ноября, 11:43

Modified 18 ноября, 11:45

Updated 18 ноября, 11:45

Треть людей в Ростовской области зарабатывает меньше 30 тысяч рублей

Каждый третий житель Ростовской области зарабатывает меньше 30 тысяч рублей

18 ноября 2024, 11:43
Фото: rostovgazeta.ru. Треть людей в Ростовской области зарабатывает меньше 30 тысяч рублей
Почти 30% жителей Ростовской области получают зарплату меньше 30 тысяч рублей. Тех, кто зарабатывает больше 100 тысяч рублей, — порядка 7% населения. Следовательно, ежемесячные доходы большинства людей (примерно 63%) составляют от 30 до 100 тысяч рублей.

РИА «Новости» посчитали в процентном соотношении, сколько людей в разных регионах России зарабатывают меньше 30 тысяч рублей и сколько — больше 100 тысяч рублей. В таблице лидеров по наивысшим заработным платам Ростовская область оказалась на 49 месте из 85. В среднем специалистам предлагают за работу от 28 до 62 тысяч рублей.

Соседний Краснодарский край занял строчку повыше: 44 место. Меньше 30 тысяч рублей там получают 23% населения, а больше 100 тысяч — 8%. Средние типовые зарплаты начинаются от 31 тысячи рублей и доходят до 65. Эти показатели — лучшие среди субъектов Южного федерального округа.

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Хуже всего по ЮФО дела с зарплатами обстоят в Республике Калмыкии. Там меньше 30 тысяч рублей зарабатывают почти 40% жителей. Доходом свыше 100 тысяч рублей могут похвастаться меньше 3% людей. А зарплаты в среднем составляют от 25 до 48 тысяч рублей.

Несмотря на относительно неплохие цифры в Ростовской области, зарплаты не хватает 80% местных жителей. Вероятно, рост цен не отстает от средних ежемесячных доходов населения.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Зарплата#Краснодарский край#Южный федеральный округ#Республика Калмыкия
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