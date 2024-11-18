Каждый третий житель Ростовской области зарабатывает меньше 30 тысяч рублей

РИА «Новости» посчитали в процентном соотношении, сколько людей в разных регионах России зарабатывают меньше 30 тысяч рублей и сколько — больше 100 тысяч рублей. В таблице лидеров по наивысшим заработным платам Ростовская область оказалась на 49 месте из 85. В среднем специалистам предлагают за работу от 28 до 62 тысяч рублей.