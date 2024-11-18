Появились кадры из зала Ростовского облсуда, где вынесли приговор двум шпионам

Posted 18 ноября, 11:53
Published 18 ноября, 11:53
Modified 18 ноября, 11:55
Updated 18 ноября, 11:55
На видео попал момент, когда судья выносит приговор. По решению суда Сергей Ткаченко отправится на 12 лет в колонию особого режима, а Максим Махно — на этот же срок в колонию строгого режима.
Как сообщала RostovGazeta, все началось летом 2022 года. Тогда Махно начал сотрудничать с ВС Украины, передавая им данные о месте нахождения военной техники и бойцов России в городе Каховка, где он жил. Осенью ему стал помогать Ткаченко. Мужчина тоже собирал информацию о локации ВС РФ и через Махно передавал украинской службе безопасности.
Когда об этом узнали правоохранители, шпионов задержали и возбудили в отношении них уголовное дело. Сергея Ткаченко обвиняли в пособничестве, а Максима Махно — в шпионаже.