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Posted 18 ноября, 11:53

Published 18 ноября, 11:53

Modified 18 ноября, 11:55

Updated 18 ноября, 11:55

Появились кадры из зала Ростовского облсуда, где вынесли приговор двум шпионам

Появились кадры из зала Ростовского облсуда, где вынесли приговор двум шпионам

18 ноября 2024, 11:53
Фото: Прокуратура Ростовской области. Появились кадры из зала Ростовского облсуда, где вынесли приговор двум шпионам
Генеральная прокуратура РФ опубликовала кадры из здания Ростовского областного суда. Утром 18 ноября там вынесли приговор двум жителям Херсонской области, признанным виновными по статье о шпионаже и пособничестве.

На видео попал момент, когда судья выносит приговор. По решению суда Сергей Ткаченко отправится на 12 лет в колонию особого режима, а Максим Махно — на этот же срок в колонию строгого режима.

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Как сообщала RostovGazeta, все началось летом 2022 года. Тогда Махно начал сотрудничать с ВС Украины, передавая им данные о месте нахождения военной техники и бойцов России в городе Каховка, где он жил. Осенью ему стал помогать Ткаченко. Мужчина тоже собирал информацию о локации ВС РФ и через Махно передавал украинской службе безопасности.

Когда об этом узнали правоохранители, шпионов задержали и возбудили в отношении них уголовное дело. Сергея Ткаченко обвиняли в пособничестве, а Максима Махно — в шпионаже.

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