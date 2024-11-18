Появились кадры из зала Ростовского облсуда, где вынесли приговор двум шпионам

Как сообщала RostovGazeta, все началось летом 2022 года. Тогда Махно начал сотрудничать с ВС Украины, передавая им данные о месте нахождения военной техники и бойцов России в городе Каховка, где он жил. Осенью ему стал помогать Ткаченко. Мужчина тоже собирал информацию о локации ВС РФ и через Махно передавал украинской службе безопасности.