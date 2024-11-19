Что удалось реализовать по стратегии развития Ростовской области до 2020 года

Как и обещала стратегия, к 2020 году Ростовская область действительно превратилась в развитый бизнес-центр и культурно-промышленный кластер юга страны. К Чемпионату мира по футболу 2018 года регион значительно обновился: построили и отремонтировали дороги, наладили работу общественного транспорта, а старые культурные объекты привели в порядок.