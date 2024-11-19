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Posted 19 ноября, 13:12

Published 19 ноября, 13:12

Modified 19 ноября, 13:14

Updated 19 ноября, 13:14

Что удалось реализовать по стратегии развития Ростовской области до 2020 года

Что удалось реализовать по стратегии развития Ростовской области до 2020 года

19 ноября 2024, 13:12
Фото: donland.ru. Что удалось реализовать по стратегии развития Ростовской области до 2020 года
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Эксклюзив
RostovGazeta изучила стратегию социально-экономического развития региона до 2020 года, принятую в далеком 2007-м, и выяснила, какие проекты ростовчанам удалось увидеть воочию.

Несмотря на то, что некоторые проекты так и остались несбыточными мечтами дончан Ростовская область все же достигла успехов в некоторых сферах за 17 лет развития.

Как и обещала стратегия, к 2020 году Ростовская область действительно превратилась в развитый бизнес-центр и культурно-промышленный кластер юга страны. К Чемпионату мира по футболу 2018 года регион значительно обновился: построили и отремонтировали дороги, наладили работу общественного транспорта, а старые культурные объекты привели в порядок.

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Аэропорт переместили за пределы Ростова, благодаря чему удалось улучшить экологическую обстановку в городе.. Фото: donland.ru

Аэропорт переместили за пределы Ростова, благодаря чему удалось улучшить экологическую обстановку в городе. А территория «старого» аэропорта стала развиваться как новый жилой и культурно-деловой район.

Подробнее о том, что еще обещали ростовчанам в стратегии социально-экономического развития региона до 2020 читайте в спецпроекте RostovGazeta.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт
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