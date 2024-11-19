Что удалось реализовать по стратегии развития Ростовской области до 2020 года

Posted 19 ноября, 13:12
Published 19 ноября, 13:12
Modified 19 ноября, 13:14
Updated 19 ноября, 13:14
Несмотря на то, что некоторые проекты так и остались несбыточными мечтами дончан Ростовская область все же достигла успехов в некоторых сферах за 17 лет развития.
Как и обещала стратегия, к 2020 году Ростовская область действительно превратилась в развитый бизнес-центр и культурно-промышленный кластер юга страны. К Чемпионату мира по футболу 2018 года регион значительно обновился: построили и отремонтировали дороги, наладили работу общественного транспорта, а старые культурные объекты привели в порядок.
Аэропорт переместили за пределы Ростова, благодаря чему удалось улучшить экологическую обстановку в городе. А территория «старого» аэропорта стала развиваться как новый жилой и культурно-деловой район.
Подробнее о том, что еще обещали ростовчанам в стратегии социально-экономического развития региона до 2020 читайте в спецпроекте RostovGazeta.