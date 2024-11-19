Регион вымирает: как изменилась жизнь Ростовской области за 17 лет

Posted 19 ноября, 14:29
Published 19 ноября, 14:29
Modified 19 ноября, 14:31
Updated 19 ноября, 14:31
Стратегия социально-экономического развития Ростовской области, принятая в 2007 году, предполагала увеличить продолжительности жизни населения и уровень доходов.
С одной стороны, жители Ростовской области действительно стали жить дольше: средняя продолжительность жизни увеличилась до 73,5 лет. А средняя зарплата выросла с 7568,9 рублей в 2006 году до 34159,3 рублей в 2020 году.
Но с другой стороны, население региона уменьшилось на 137 тысяч человек с 2006 года.
Подробнее о том, что еще обещали ростовчанам в стратегии социально-экономического развития региона до 2020 читайте в спецпроекте RostovGazeta.