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Posted 19 ноября, 14:29

Published 19 ноября, 14:29

Modified 19 ноября, 14:31

Updated 19 ноября, 14:31

Регион вымирает: как изменилась жизнь дончан за 17 лет

Регион вымирает: как изменилась жизнь Ростовской области за 17 лет

19 ноября 2024, 14:29
Фото: 1MI. Регион вымирает: как изменилась жизнь дончан за 17 лет
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Эксклюзив
RostovGazeta изучила стратегию социально-экономического развития региона до 2020 года, которая была принята в 2007 году, и выяснила, как этот документ повлиял на жителей региона.

Стратегия социально-экономического развития Ростовской области, принятая в 2007 году, предполагала увеличить продолжительности жизни населения и уровень доходов.

С одной стороны, жители Ростовской области действительно стали жить дольше: средняя продолжительность жизни увеличилась до 73,5 лет. А средняя зарплата выросла с 7568,9 рублей в 2006 году до 34159,3 рублей в 2020 году.

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Но с другой стороны, население региона уменьшилось на 137 тысяч человек с 2006 года.

Подробнее о том, что еще обещали ростовчанам в стратегии социально-экономического развития региона до 2020 читайте в спецпроекте RostovGazeta.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ростов
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