Подчиненный Логвиненко стал замминистра ЖКХ по Ростовской области

Posted 22 ноября, 05:40
Published 22 ноября, 05:40
Modified 22 ноября, 06:20
Updated 22 ноября, 06:20
Чиновник занимал пост замглавы донской столицы чуть больше года: с июля 2023 по октябрь 2024-го. Затем уволился по собственному желанию в связи с переходом на новую работу.
Как и предполагал ряд СМИ, Кукину предложили место в правительстве региона. На тот момент там была вакантная должность замминистра ЖКХ — начальника управления развития инфраструктуры. Как следует из информации на сайте правительства, именно этот пост и занял Валентин Кукин.
Ранее чиновник успел поработать в должности заместителя районного главы Ростова (Ворошиловского и Пролетарского), затем и сам возглавил Пролетарский район. Это место он занимал накануне повышения до замглавы Ростова, с 2020 по 2023 годы.