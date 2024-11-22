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Posted 22 ноября, 05:40

Published 22 ноября, 05:40

Modified 22 ноября, 06:20

Updated 22 ноября, 06:20

Бывший замглавы администрации Ростова стал замминистра по ЖКХ

Подчиненный Логвиненко стал замминистра ЖКХ по Ростовской области

22 ноября 2024, 05:40
Фото: 1MI. Бывший замглавы администрации Ростова стал замминистра по ЖКХ
Экс-заместитель главы администрации Ростова Валентин Кукин перешел работать в региональное правительство. Он стал заместителем министра ЖКХ Ростовской области.

Чиновник занимал пост замглавы донской столицы чуть больше года: с июля 2023 по октябрь 2024-го. Затем уволился по собственному желанию в связи с переходом на новую работу.

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Как и предполагал ряд СМИ, Кукину предложили место в правительстве региона. На тот момент там была вакантная должность замминистра ЖКХ — начальника управления развития инфраструктуры. Как следует из информации на сайте правительства, именно этот пост и занял Валентин Кукин.

Ранее чиновник успел поработать в должности заместителя районного главы Ростова (Ворошиловского и Пролетарского), затем и сам возглавил Пролетарский район. Это место он занимал накануне повышения до замглавы Ростова, с 2020 по 2023 годы.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#ЖКХ#Чиновник#Работа#Министр#Правительство#Администрация#СМИ#Валентин Кукин
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