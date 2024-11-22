Подчиненный Логвиненко стал замминистра ЖКХ по Ростовской области

Как и предполагал ряд СМИ, Кукину предложили место в правительстве региона. На тот момент там была вакантная должность замминистра ЖКХ — начальника управления развития инфраструктуры. Как следует из информации на сайте правительства, именно этот пост и занял Валентин Кукин.