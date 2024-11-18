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Posted 18 ноября, 13:14

Published 18 ноября, 13:14

Modified 18 ноября, 13:16

Updated 18 ноября, 13:16

Директором департамента ЖКХ и энергетики Ростова-на-Дону стал Ашот Мноян

Директором департамента ЖКХ и энергетики Ростова-на-Дону стал Ашот Мноян

18 ноября 2024, 13:14
Фото: rostov-gorod.ru. Директором департамента ЖКХ и энергетики Ростова-на-Дону стал Ашот Мноян
В администрации Ростова-на-Дону произошли кадровые изменения. Новым директором департамента ЖКХ и энергетики стал Ашот Мноян. Информация опубликована на сайте городской управы.

Глава администрации Ростова-на-Дону Алесей Логвиненко подписал распоряжение о назначении 40-летнего Ашота Мнояна директором Департамента ЖКХ и энергетики города.

В 2006 году Мноян окончил РГСУ по направлению «Экономика и управление на предприятии». В этом же году стал ведущим инженером отдела благоустройства «Дирекции муниципального имущества и благоустройства Первомайского района» Ростова.

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За свою карьеру Ашот Мноян успел побывать на руководящих должностях в Управлении ЖКХ и Управлении благоустройства Первомайского района. А летом 2019 года стал первым замглавы администрации Кировского района.

До этого RostovGazeta писала о том, что пресс-секретарь губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова может уволиться после 25 лет службы.

Ранее чиновники донского региона массово пересели на автобус по инициативе врио главы Ростовской области Юрия Слюсаря. Он предложил представителям власти лично оценить состояние городского транспорта, прокатившись на нем в час-пик.

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