Директором департамента ЖКХ и энергетики Ростова-на-Дону стал Ашот Мноян

Posted 18 ноября, 13:14
Published 18 ноября, 13:14
Modified 18 ноября, 13:16
Updated 18 ноября, 13:16
Глава администрации Ростова-на-Дону Алесей Логвиненко подписал распоряжение о назначении 40-летнего Ашота Мнояна директором Департамента ЖКХ и энергетики города.
В 2006 году Мноян окончил РГСУ по направлению «Экономика и управление на предприятии». В этом же году стал ведущим инженером отдела благоустройства «Дирекции муниципального имущества и благоустройства Первомайского района» Ростова.
За свою карьеру Ашот Мноян успел побывать на руководящих должностях в Управлении ЖКХ и Управлении благоустройства Первомайского района. А летом 2019 года стал первым замглавы администрации Кировского района.
До этого RostovGazeta писала о том, что пресс-секретарь губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова может уволиться после 25 лет службы.
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