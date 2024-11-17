Взрыв прогремел в Александровке в Ростове. Рассказываем, что случилось

Posted 17 ноября, 17:42
Published 17 ноября, 17:42
Modified 17 ноября, 17:44
Updated 17 ноября, 17:44
Инцидент произошел в микрорайоне Александровка Ростова-на-Дону. Очевидцы сообщили, что услышали мощный взрыв и испугались, а затем заметили, что это загорелась иномарка. К приезду пожарных от транспортного средства ничего не осталось.
На кадрах телеграм-канала «Ростов-Главный» заметно, что машина полностью обуглилась, корпус начал плавиться, а салон сгорел. Уцелело только одно колесо.
По информации МЧС, автомобиль Mercedes-Benz был припаркован у здания 53е на улице 40-летия Победы. Площадь возгорания составила пять квадратных метров. Тушили авто четыре спасателя и одна автоцистерна.
Ранее ресторан и машина сгорели в Ростовской области из-за древесного угля.