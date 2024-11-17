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Posted 17 ноября, 17:42

Published 17 ноября, 17:42

Modified 17 ноября, 17:44

Updated 17 ноября, 17:44

В Ростове-на-Дону взорвалась иномарка

Взрыв прогремел в Александровке в Ростове. Рассказываем, что случилось

17 ноября 2024, 17:42
Фото: Шедеврум. В Ростове-на-Дону взорвалась иномарка

В Ростове-на-Дону во дворе жилого дома взорвалась иномарка

В Ростове-на-Дону сгорел легковой автомобиль. Пожар начался после мощного взрыва, пишут очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошел в микрорайоне Александровка Ростова-на-Дону. Очевидцы сообщили, что услышали мощный взрыв и испугались, а затем заметили, что это загорелась иномарка. К приезду пожарных от транспортного средства ничего не осталось.

На кадрах телеграм-канала «Ростов-Главный» заметно, что машина полностью обуглилась, корпус начал плавиться, а салон сгорел. Уцелело только одно колесо.

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По информации МЧС, автомобиль Mercedes-Benz был припаркован у здания 53е на улице 40-летия Победы. Площадь возгорания составила пять квадратных метров. Тушили авто четыре спасателя и одна автоцистерна.

Ранее ресторан и машина сгорели в Ростовской области из-за древесного угля.

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