«Страшная вонь, вода и крысы шныряют»: жители Гуково пожаловались на антисанитарию

Posted 25 ноября, 14:44
Published 25 ноября, 14:44
Modified 25 ноября, 14:46
Updated 25 ноября, 14:46
Гуковчане рассказывают, что по кварталу улицы Киевская и переулка Краснодонецкий регулярно течет вода. Люди уточняют, что из-за огромного числа свалок, вонь здесь стоит невыносимая. По всей округе, по их словам, уже пешком ходят крысы и мыши. Особенно ужасная ситуация наблюдается возле школы.
Рядом на пересечении улиц Мира и Чернышевского, как отмечают жители, уже несколько месяцев, если не год, отсутствует светофорное регулирование.
«Когда были наледи, оборвались провода. До сих пор к светофорам не подходят провода, и они не функционируют. Страшно, какой коллапс творится в городе», — жалуется собеседник.
В водоканале Гукова объяснили, что течь будет устранена только после того, как начальник участка даст распоряжение.
«Там у нас порыв. Как начальник даст наряд на его устранение, так приедут и устранят. Заявка эта к нам поступила недавно», — сообщили в водоканале.
Выяснить, почему на пересечении улиц не работает светофор, корреспонденту RostovGazeta не удалось. В отделе МКУ по номеру телефона, на который переадресовали корреспондента, сообщили, что о неработающем светофоре не знали.
«Сейчас я запишу и передам, чтобы сходили и проверили. Все, я записал», — подчеркнул собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, как жители Гукова два дня сидели без воды пока по улицам текли реки.