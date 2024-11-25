«Страшная вонь, вода и крысы шныряют»: жители Гуково пожаловались на антисанитарию

Гуковчане рассказывают, что по кварталу улицы Киевская и переулка Краснодонецкий регулярно течет вода. Люди уточняют, что из-за огромного числа свалок, вонь здесь стоит невыносимая. По всей округе, по их словам, уже пешком ходят крысы и мыши. Особенно ужасная ситуация наблюдается возле школы.