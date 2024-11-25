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Posted 25 ноября, 14:44

Published 25 ноября, 14:44

Modified 25 ноября, 14:46

Updated 25 ноября, 14:46

Жители Гуково пожаловались на антисанитарию

«Страшная вонь, вода и крысы шныряют»: жители Гуково пожаловались на антисанитарию

25 ноября 2024, 14:44
Фото: читатели. rostovgazeta.ru. Жители Гуково пожаловались на антисанитарию

Жители Гуково пожаловались на антисанитарию и страшную вонь

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Эксклюзив
В редакцию RostovGazeta обратились жители домов района Водонапорной башни в Гукове. Люди жалуются на полнейшую разруху на улицах, усугубляемую течью воды.

Гуковчане рассказывают, что по кварталу улицы Киевская и переулка Краснодонецкий регулярно течет вода. Люди уточняют, что из-за огромного числа свалок, вонь здесь стоит невыносимая. По всей округе, по их словам, уже пешком ходят крысы и мыши. Особенно ужасная ситуация наблюдается возле школы.

По улице Киевская и переулку Краснодонецкий в Гуково течет вода. Из-за огромных свалок, вонь здесь стоит невыносимая.По улице Киевская и переулку Краснодонецкий в Гуково течет вода. Из-за огромных свалок, вонь здесь стоит невыносимая.
По улице Киевская и переулку Краснодонецкий в Гуково течет вода. Из-за огромных свалок, вонь здесь стоит невыносимая. По улице Киевская и переулку Краснодонецкий в Гуково течет вода. Из-за огромных свалок, вонь здесь стоит невыносимая.
По улице Киевская и переулку Краснодонецкий в Гуково течет вода. Из-за огромных свалок, вонь здесь стоит невыносимая.. Фото: читатели. rostovgazeta.ru

Рядом на пересечении улиц Мира и Чернышевского, как отмечают жители, уже несколько месяцев, если не год, отсутствует светофорное регулирование.

«Когда были наледи, оборвались провода. До сих пор к светофорам не подходят провода, и они не функционируют. Страшно, какой коллапс творится в городе», — жалуется собеседник.
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В водоканале Гукова объяснили, что течь будет устранена только после того, как начальник участка даст распоряжение.

«Там у нас порыв. Как начальник даст наряд на его устранение, так приедут и устранят. Заявка эта к нам поступила недавно», — сообщили в водоканале.
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Выяснить, почему на пересечении улиц не работает светофор, корреспонденту RostovGazeta не удалось. В отделе МКУ по номеру телефона, на который переадресовали корреспондента, сообщили, что о неработающем светофоре не знали.

«Сейчас я запишу и передам, чтобы сходили и проверили. Все, я записал», — подчеркнул собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, как жители Гукова два дня сидели без воды пока по улицам текли реки.

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