Ростовчане обворовывали людей с помощью маркетплейсов и сайтов объявлений

Преступники создавали фишинговые ссылки на сайтах популярных логистических компаний и маркетплейсов. Также на разных интернет-площадках они размещали фальшивые объявления о продаже товаров. Когда покупатели переходили по ссылкам и вносили данные банковских карт для покупки, мошенники получали полный доступ к их счетам.