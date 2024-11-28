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Posted 28 ноября, 16:59

Published 28 ноября, 16:59

Modified 28 ноября, 17:01

Updated 28 ноября, 17:01

Полицейские задержали в Ростове подозреваемых в дистанционном хищении денег

Ростовчане обворовывали людей с помощью маркетплейсов и сайтов объявлений

28 ноября 2024, 16:59
Фото: для иллюстрации. 1MI. Полицейские задержали в Ростове подозреваемых в дистанционном хищении денег
Полицейские задержали в Ростове подозреваемых в дистанционном хищении денег, сообщили в МВД.

Преступники создавали фишинговые ссылки на сайтах популярных логистических компаний и маркетплейсов. Также на разных интернет-площадках они размещали фальшивые объявления о продаже товаров. Когда покупатели переходили по ссылкам и вносили данные банковских карт для покупки, мошенники получали полный доступ к их счетам.

Ущерб от действий группировки пока не оценили. Следствие продолжается. Силовики ищут возможных соучастников преступников.

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Ранее появились кадры задержания телефонного мошенника в Ростове, работавшего на Украину.

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