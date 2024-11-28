Ростовчане обворовывали людей с помощью маркетплейсов и сайтов объявлений

Posted 28 ноября, 16:59
Published 28 ноября, 16:59
Modified 28 ноября, 17:01
Updated 28 ноября, 17:01
Преступники создавали фишинговые ссылки на сайтах популярных логистических компаний и маркетплейсов. Также на разных интернет-площадках они размещали фальшивые объявления о продаже товаров. Когда покупатели переходили по ссылкам и вносили данные банковских карт для покупки, мошенники получали полный доступ к их счетам.
Ущерб от действий группировки пока не оценили. Следствие продолжается. Силовики ищут возможных соучастников преступников.