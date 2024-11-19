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Posted 19 ноября, 12:29

Published 19 ноября, 12:29

Modified 19 ноября, 12:31

Updated 19 ноября, 12:31

Кадры задержания: МВД показало, как работают телефонные мошенники в Ростове

Появились кадры задержания телефонного мошенника в Ростове, работавшего на Украину

19 ноября 2024, 12:29
Фото: МВД РФ. Кадры задержания: МВД показало, как работают телефонные мошенники в Ростове
Правоохранители сняли на камеру, как работают телефонные мошенники в Ростове-на-Дону. Видео появилось во время задержания одного из них.

Мужчину подозревают в хищении средств с банковских счетов. Сам горожанин, судя по ролику, не подозревал, что занимается чем-то незаконным. Он рассказал, что ему предложили удаленную работу, курьером отправили оборудование (два сим-бокса) и сим-карты.

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Все, что от него требовалось, — убирать из слотов сим-карты спустя сутки и выбрасывать их, а на их место ставить новые. Об этом он отчитывался начальству. Правда, на кого работает, ростовчанин не смог сказать.

В МВД сообщают, что мужчина сделал около 15 тысяч звонков по разным номерам, узнал личные данные россиян, что позволило получить доступ к аккаунтам на Госуслугах или в приложениях банков. Полиция считает, что за всем этим стоит куратор из Украины.

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