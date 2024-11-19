Появились кадры задержания телефонного мошенника в Ростове, работавшего на Украину

Posted 19 ноября, 12:29
Published 19 ноября, 12:29
Modified 19 ноября, 12:31
Updated 19 ноября, 12:31
Мужчину подозревают в хищении средств с банковских счетов. Сам горожанин, судя по ролику, не подозревал, что занимается чем-то незаконным. Он рассказал, что ему предложили удаленную работу, курьером отправили оборудование (два сим-бокса) и сим-карты.
Все, что от него требовалось, — убирать из слотов сим-карты спустя сутки и выбрасывать их, а на их место ставить новые. Об этом он отчитывался начальству. Правда, на кого работает, ростовчанин не смог сказать.
В МВД сообщают, что мужчина сделал около 15 тысяч звонков по разным номерам, узнал личные данные россиян, что позволило получить доступ к аккаунтам на Госуслугах или в приложениях банков. Полиция считает, что за всем этим стоит куратор из Украины.