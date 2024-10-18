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Камера

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2024
Черный дым окутал город: крупный пожар в центре Ростова сняли на камеру
18 октября, 06:08
Обыски начались в СИЗО-1 в Ростове, где утром захватили заложников
16 июня, 14:55
Ростовский фотограф снял на камеру редкую комету
22 апреля, 13:25
В Ростове установили камеру, штрафующую за непристегнутый ремень. Показываем на карте
2 марта, 09:26
2023
Что могло быть целью ночной атаки беспилотника в Ростовской области
27 декабря 2023, 10:09
В отделе полиции в Ростовской области умер задержанный
В Новочеркасске в отделе полиции скончался задержанный мужчина, сообщили в региональном УМВД.
8 августа 2023, 06:19
Жители в Батайске пожаловались на проведенный цыганами обряд проклятия
В Ростовской области цыгане проводили обряд проклятия жильцов одного из домов, сообщает Telegram-канал «Мой Батайск».
1 августа 2023, 06:37

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