rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 ноября, 07:08

Published 30 ноября, 07:08

Modified 30 ноября, 07:12

Updated 30 ноября, 07:12

Ученые рассказали, кто оставил Азовское море без осетровых рыб

Ученые рассказали, кто оставил Азовское море без осетровых рыб

30 ноября 2024, 07:08
Фото: 1MI. Ученые рассказали, кто оставил Азовское море без осетровых рыб

Иностранные браконьеры оставили без осетровых рыб Азовское море

Как сообщают специалисты АзНИИРХ, во второй половине XX века вклад Азовского бассейна в мировой вылов осетровых рыб достигал 5%. Однако к 2000 году численность особей заметно сократилась, а через 13 лет практически исчезла. Рассказываем, что произошло с осетрами.

Естественного нереста в Азовском море не было последние несколько десятилетий из-за зарегулирования стока нерестовых рек. Запасы осетровых приходилось выводить искусственным способом.

К середине 90-х годов запас осетра и севрюги в Азовском море достигал 90 тысяч, но в нулевые численность популяции сократилась. По мнению ученых, к этому привел массовый незаконный вылов осетровых в больше части браконьерами соседнего государства. Такими темпами к 2013 году осетровые вообще перестали появляться при контрольных уловах в Азовском море.

Фото: АзНИИРХ.
Военные сбили боевой беспилотник, летевший над Азовским морем
Узнать подробнее
— После вхождения в состав РФ Республики Крым, ДНР, Запорожской и Херсонской областей Азовское море стало внутренним морем России и перешло под контроль российских рыбоохранных структур, что значительно сократило воздействие незаконного вылова, — отметили в АзНИИРХ.

За последние девять лет (с 2014 по 2023 год) ученым удалось пополнить запас осетровых практически с нуля. Теперь он достигает двух тысяч тонн. В Азовском море снова встречаются особи длиной свыше 150 сантиметров и массой около 18-24 килограммов.

Такими темпами через 7-10 лет могут открыть промысел осетровых.

Пока что ежегодно в море выпускают порядка 12 миллионов мальков. А для того, чтобы восстановить популяцию, нужно порядка 20 миллионов.

Читайте также:
Ученые рассказали, к чему привел запрет на вылов судака в Азовском мореВылов осетровых рыб могут разрешить в Азовском мореОставят без леща: в Азовском море могут ввести запрет на ловлю рыбы
#Евгения Волкова#Россия#Ростов-на-Дону#Ученые#Азовское море#Браконьеры#Нерест
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика