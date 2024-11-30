Ученые рассказали, кто оставил Азовское море без осетровых рыб

Posted 30 ноября, 07:08
Published 30 ноября, 07:08
Modified 30 ноября, 07:12
Updated 30 ноября, 07:12
Естественного нереста в Азовском море не было последние несколько десятилетий из-за зарегулирования стока нерестовых рек. Запасы осетровых приходилось выводить искусственным способом.
К середине 90-х годов запас осетра и севрюги в Азовском море достигал 90 тысяч, но в нулевые численность популяции сократилась. По мнению ученых, к этому привел массовый незаконный вылов осетровых в больше части браконьерами соседнего государства. Такими темпами к 2013 году осетровые вообще перестали появляться при контрольных уловах в Азовском море.
— После вхождения в состав РФ Республики Крым, ДНР, Запорожской и Херсонской областей Азовское море стало внутренним морем России и перешло под контроль российских рыбоохранных структур, что значительно сократило воздействие незаконного вылова, — отметили в АзНИИРХ.
За последние девять лет (с 2014 по 2023 год) ученым удалось пополнить запас осетровых практически с нуля. Теперь он достигает двух тысяч тонн. В Азовском море снова встречаются особи длиной свыше 150 сантиметров и массой около 18-24 килограммов.
Такими темпами через 7-10 лет могут открыть промысел осетровых.
Пока что ежегодно в море выпускают порядка 12 миллионов мальков. А для того, чтобы восстановить популяцию, нужно порядка 20 миллионов.