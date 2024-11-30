Ученые рассказали, кто оставил Азовское море без осетровых рыб

К середине 90-х годов запас осетра и севрюги в Азовском море достигал 90 тысяч, но в нулевые численность популяции сократилась. По мнению ученых, к этому привел массовый незаконный вылов осетровых в больше части браконьерами соседнего государства. Такими темпами к 2013 году осетровые вообще перестали появляться при контрольных уловах в Азовском море.