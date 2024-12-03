Жительница Батайска упала с железнодорожного моста

Posted 3 декабря, 19:29
Published 3 декабря, 19:29
Modified 3 декабря, 19:31
Updated 3 декабря, 19:31
Инцидент произошел накануне днем, 2 декабря. Горожанка в возрасте 41 года забралась на мост, откуда упала. Люди, оказавшиеся поблизости, вызвали бригаду скорой помощи. К счастью, женщина выжила. Ее с черепно-мозговой травмой госпитализировали в ЦГБ Батайска.
Официальный комментарий ГУ МВД по Ростовской области пока не предоставили.
Ранее RostovGazeta сообщала о смерти преподавателя вуза в Ростове-на-Дону. Женщина скончалась на рабочем месте до приезда медиков.