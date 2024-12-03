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Posted 3 декабря, 19:29

Published 3 декабря, 19:29

Modified 3 декабря, 19:31

Updated 3 декабря, 19:31

Жительница Батайска упала с железнодорожного моста

Жительница Батайска упала с железнодорожного моста

3 декабря 2024, 19:29
Фото: 1MI. Жительница Батайска упала с железнодорожного моста
Женщина упала с ж/д моста в районе Красного сада. Как сообщает telegram-канал «Че по Ростову» со ссылкой на очевидцев, жительница Батайска чудом выжила, но попала в больницу.

Инцидент произошел накануне днем, 2 декабря. Горожанка в возрасте 41 года забралась на мост, откуда упала. Люди, оказавшиеся поблизости, вызвали бригаду скорой помощи. К счастью, женщина выжила. Ее с черепно-мозговой травмой госпитализировали в ЦГБ Батайска.

Жительница Батайска упала с железнодорожного мостаЖительница Батайска упала с железнодорожного моста
Жительница Батайска упала с железнодорожного моста. Фото: тг Че по Ростову
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Официальный комментарий ГУ МВД по Ростовской области пока не предоставили.

Ранее RostovGazeta сообщала о смерти преподавателя вуза в Ростове-на-Дону. Женщина скончалась на рабочем месте до приезда медиков.

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