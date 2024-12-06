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Posted 6 декабря, 10:41

Published 6 декабря, 10:41

Modified 6 декабря, 12:31

Updated 6 декабря, 12:31

Власти рассказали, почему снесут с виду крепкий дом на Козлова в Ростове

Власти рассказали, почему снесут с виду крепкий дом на Козлова в Ростове

6 декабря 2024, 10:41
Фото: Александр Андрющенко. rostovgazeta.ru. Власти рассказали, почему снесут с виду крепкий дом на Козлова в Ростове
Сюжет
Эксклюзив
Работы по сносу дома на Козлова, 63А в Ростове будут выполнены до конца текущего года. Об этом стало известно из ответа на запрос, направленный RostovGazeta в адрес городских властей.

Городские власти ссылаются на два документа, датированных 2007 годом. Это постановление о признании многоквартирного жилого дома на Козлова аварийным и подлежащим сносу. И постановление об изъятии для муниципальных нужд земельного участка на Козлова, занятого аварийным МКД.

В рамках этих постановлений, на МКУ «УЖКХ» Октябрьского района Ростова возложена обязанности произвести снос расселенного дома. Снести его обещают до конца 2024 года.

«МКД расселен, собственникам помещений предоставлены выплаты», — сказано в ответе городских властей.
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Напомним, что по поводу этого дома в редакцию поступило обращение. Ростовчанин Александр Андрющенко высказал RostovGazeta мнение, что аварийным дом признали случайно. И более того, в прошлом году сюжет об этом показали по федеральному ТВ.

Александр Андрющенко высказывает мнение, что аварийным дом на Козлова 63А признан случайноАлександр Андрющенко высказывает мнение, что аварийным дом на Козлова 63А признан случайно
Александр Андрющенко высказывает мнение, что аварийным дом на Козлова 63А признан случайноАлександр Андрющенко высказывает мнение, что аварийным дом на Козлова 63А признан случайно
Александр Андрющенко высказывает мнение, что аварийным дом на Козлова 63А признан случайно. Фото: Александр Андрющенко . rostovgazeta.ru

Согласился с этим мнением и председатель общества охраны памятников Александр Кожин. Эксперт подчеркнул, что с комиссией обходил аварийные дома на Козлова и Мечникова в Ростове. И этот дом на Козлова, 63А якобы не производит впечатление аварийного.

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