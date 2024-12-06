Власти рассказали, почему снесут с виду крепкий дом на Козлова в Ростове

Posted 6 декабря, 10:41
Published 6 декабря, 10:41
Modified 6 декабря, 12:31
Updated 6 декабря, 12:31
Городские власти ссылаются на два документа, датированных 2007 годом. Это постановление о признании многоквартирного жилого дома на Козлова аварийным и подлежащим сносу. И постановление об изъятии для муниципальных нужд земельного участка на Козлова, занятого аварийным МКД.
В рамках этих постановлений, на МКУ «УЖКХ» Октябрьского района Ростова возложена обязанности произвести снос расселенного дома. Снести его обещают до конца 2024 года.
«МКД расселен, собственникам помещений предоставлены выплаты», — сказано в ответе городских властей.
Напомним, что по поводу этого дома в редакцию поступило обращение. Ростовчанин Александр Андрющенко высказал RostovGazeta мнение, что аварийным дом признали случайно. И более того, в прошлом году сюжет об этом показали по федеральному ТВ.
Согласился с этим мнением и председатель общества охраны памятников Александр Кожин. Эксперт подчеркнул, что с комиссией обходил аварийные дома на Козлова и Мечникова в Ростове. И этот дом на Козлова, 63А якобы не производит впечатление аварийного.