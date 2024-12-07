Вандалы разбили две стеклянных остановки и видеокамеры в Ростове

Posted 7 декабря, 06:43
Published 7 декабря, 06:43
Modified 7 декабря, 06:45
Updated 7 декабря, 06:45
Кадры с места ЧП появились в telegam-канале «Это Ростов новости» 6 декабря. Один из прохожих снял на камеру последствия погрома. На фото видно рассыпанные осколки рядом с остановочным комплексом. На другой остановке, помимо стеклянной стенки, разбит и механизм для рекламных объявлений сбоку. Судя по снимкам, кто-то проломил конструкцию электросамокатом.
На видео автор поста показал разбросанные по подземному переходу запчасти от уличных камер видеонаблюдения. По его совам, раньше они висели под потолком. Как утверждает автор снимков, лица вандалов все равно попали на камеры видеонаблюдения.
— Мы тоже были молодыми и шалили, но такого беспредела не было, — возмущаются в комментариях подписчики.
Ранее в Таганроге остановку разгромил водитель легковушки.