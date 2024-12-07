Вандалы разбили две стеклянных остановки и видеокамеры в Ростове

Кадры с места ЧП появились в telegam-канале «Это Ростов новости» 6 декабря. Один из прохожих снял на камеру последствия погрома. На фото видно рассыпанные осколки рядом с остановочным комплексом. На другой остановке, помимо стеклянной стенки, разбит и механизм для рекламных объявлений сбоку. Судя по снимкам, кто-то проломил конструкцию электросамокатом.