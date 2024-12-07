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Posted 7 декабря, 06:43

Published 7 декабря, 06:43

Modified 7 декабря, 06:45

Updated 7 декабря, 06:45

Вандалы разбили две стеклянных остановки и видеокамеры в Ростове

Вандалы разбили две стеклянных остановки и видеокамеры в Ростове

7 декабря 2024, 06:43
Фото: 1MI. Вандалы разбили две стеклянных остановки и видеокамеры в Ростове
В Ростове неизвестные устроили погром на двух остановках. Вандалы разбили стеклянные конструкции и расправились с двумя видеокамерами в подземном переходе. По словам горожан, инцидент произошел на проспекте Шолохова.

Кадры с места ЧП появились в telegam-канале «Это Ростов новости» 6 декабря. Один из прохожих снял на камеру последствия погрома. На фото видно рассыпанные осколки рядом с остановочным комплексом. На другой остановке, помимо стеклянной стенки, разбит и механизм для рекламных объявлений сбоку. Судя по снимкам, кто-то проломил конструкцию электросамокатом.

Вандалы разбили две стеклянных остановки и видеокамеры в РостовеВандалы разбили две стеклянных остановки и видеокамеры в Ростове
Вандалы разбили две стеклянных остановки и видеокамеры в Ростове. Фото: тг Это Ростов новости
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На видео автор поста показал разбросанные по подземному переходу запчасти от уличных камер видеонаблюдения. По его совам, раньше они висели под потолком. Как утверждает автор снимков, лица вандалов все равно попали на камеры видеонаблюдения.

Видео: 1MI. Вандалы разбили две стеклянных остановки и видеокамеры в Ростове
— Мы тоже были молодыми и шалили, но такого беспредела не было, — возмущаются в комментариях подписчики.

Ранее в Таганроге остановку разгромил водитель легковушки.

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#Евгения Волкова#Видео#Ростов-на-Дону#Остановка общественного транспорта#Остановка#Вандалы
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