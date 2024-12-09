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Posted 9 декабря, 10:44

Published 9 декабря, 10:44

Modified 9 декабря, 10:46

Updated 9 декабря, 10:46

Почему запрет на строительство МКД в Ростове не повлияет на стоимость новостроек

Риелтор сообщила, как мораторий для застройщиков Ростова повлияет на цены на жилье

9 декабря 2024, 10:44
Фото: 1MI. Почему запрет на строительство МКД в Ростове не повлияет на стоимость новостроек

Риелтор сообщила, как мораторий для застройщиков Ростова повлияет на цены

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Эксклюзив
Риелтор Елена Загоренко сообщила RostovGazeta, что самые крупные застройщики Ростова, которые всегда возводят микрорайоны с развитой инфраструктурой, продолжат строить.

Напомним, что по инициативе донского врио губернатора с 1 декабря в Ростове временно решено приостановить выдачу новых разрешений на строительство многоквартирных домов.

Причиной этому стали жалобы горожан на отсутствие рядом с новыми домами объектов социальной инфраструктуры — поликлиник, детских садов, школ.

«Но крупные застройщики Ростова всегда строили и строят инфраструктуру, поэтому строительство продолжится», — отмечает Елена Загоренко.
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Риелтор полагает, что это решение никак не отразится на ценах на жилье. Однако цены продолжат расти — по другим, объективным, причинам.

«Растут цены на стройматериалы, и это сказывается на себестоимости строительства. Уже сейчас цены растут „на котловане“. Растет цена на новостройки. Вторичное жилье „подтягивается“ по стоимости за первичным, — поясняет собеседница. — Будет ли резкий скачок цен на недвижимость после Нового года, пока сказать сложно. Скорее всего глобально на недвижимость вряд ли повысится стоимость».

Ранее RostovGazeta сообщала в цифрах, как повысилась стоимость жилья в Ростове.

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