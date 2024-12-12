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Posted 12 декабря, 10:00

Published 12 декабря, 10:00

Modified 12 декабря, 10:02

Updated 12 декабря, 10:02

Инвестиции в будущее: как Ростовская область планировала развиваться 20 лет назад?

Инвестиции в будущее: как Ростовская область планировала развиваться 20 лет назад

12 декабря 2024, 10:00
Фото: rostovgazeta.ru. Инвестиции в будущее: как Ростовская область планировала развиваться 20 лет назад?

Дончанам напомнили, что в Ростовской области планировали развивать 20 лет назад

RostovGazeta изучила стратегию привлечения инвестиций Ростовской области до 2010 года и выяснила, какое будущее документ пророчил региону.

В 2004 году В Ростовской области разработали совместно с группой консультантов и экспертов Национального агентства прямых инвестиций Стратегию привлечения инвестиций с целью развития региона и повышения уровня жизни населения. Документ определял наиболее перспективные сферы для инвестиций, такие как автомобилестроение, мясомолочное и зерновое производство, легкая промышленность, туризм и строительство.

Планировалось привлечь почти 14,5 миллиарда долларов США для создания современных производств, увеличения количества рабочих мест и роста доходов населения. В стратегии были прописаны меры по совершенствованию законодательства и созданию Агентства инвестиций и развития, а также упрощению процесса получения разрешений для инвесторов. Для продвижения Ростовской области в глазах инвесторов планировали запустить масштабную маркетинговую кампанию с целью создания положительного имиджа.

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В центре стратегии стоял вопрос повышения качества жизни, которое было связано с обновлением систем коммунального хозяйства и развитием транспортной инфраструктуры.

Подробнее о том, что еще обещали ростовчанам в стратегии привлечения инвестиций Ростовской области до 2010 года читайте в спецпроекте RostovGazeta.

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#Анна Ивченко#Общество#Ростовская область
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