Инвестиции в будущее: как Ростовская область планировала развиваться 20 лет назад?

Планировалось привлечь почти 14,5 миллиарда долларов США для создания современных производств, увеличения количества рабочих мест и роста доходов населения. В стратегии были прописаны меры по совершенствованию законодательства и созданию Агентства инвестиций и развития, а также упрощению процесса получения разрешений для инвесторов. Для продвижения Ростовской области в глазах инвесторов планировали запустить масштабную маркетинговую кампанию с целью создания положительного имиджа.