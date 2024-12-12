Инвестиции в будущее: как Ростовская область планировала развиваться 20 лет назад?

Posted 12 декабря, 10:00
Published 12 декабря, 10:00
Modified 12 декабря, 10:02
Updated 12 декабря, 10:02
В 2004 году В Ростовской области разработали совместно с группой консультантов и экспертов Национального агентства прямых инвестиций Стратегию привлечения инвестиций с целью развития региона и повышения уровня жизни населения. Документ определял наиболее перспективные сферы для инвестиций, такие как автомобилестроение, мясомолочное и зерновое производство, легкая промышленность, туризм и строительство.
Планировалось привлечь почти 14,5 миллиарда долларов США для создания современных производств, увеличения количества рабочих мест и роста доходов населения. В стратегии были прописаны меры по совершенствованию законодательства и созданию Агентства инвестиций и развития, а также упрощению процесса получения разрешений для инвесторов. Для продвижения Ростовской области в глазах инвесторов планировали запустить масштабную маркетинговую кампанию с целью создания положительного имиджа.
В центре стратегии стоял вопрос повышения качества жизни, которое было связано с обновлением систем коммунального хозяйства и развитием транспортной инфраструктуры.
Подробнее о том, что еще обещали ростовчанам в стратегии привлечения инвестиций Ростовской области до 2010 года читайте в спецпроекте RostovGazeta.