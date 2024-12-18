Стало известно, зачем ростовчане стали специально оставлять шрамы на лице

Posted 18 декабря, 15:16
Published 18 декабря, 15:16
Modified 18 декабря, 15:18
Updated 18 декабря, 15:18
По словам тату-мастера одного из ростовских салонов Ильи Шамизова, мода на брутальное мужское лицо со шрамом появилась в Западных странах еще 15 лет назад.
«Российские мужчины традиционно вносят меньше изменений в свою внешность. Похожий тренд у нас был и раньше, но в упрощенной форме — выбривали полоску на брови, которая имитировала шрам», — рассказывает эксперт.
«Первые заказы на шрамы, как элемент стиля, пошли именно в этом году. В основном такой запрос присутствует у мужчин 20-45 лет. Причина почти у всех одна и та же — шрам придает брутальности и привлекает внимание женщин», — поясняет интерес ростовчан к шрамированию Илья Шамизов.
Тату-мастер добавляет, что желание нанести искусственный шрам возникало у жителей Ростова и до появления тренда.
«Если сейчас приходят за так называемым шрамом „для красоты“ — почему он и стал трендовым, то раньше и до сих пор есть другая категория людей с таким запросом. Они делают шрам в память о родных, друзьях. Кто-то копирует шрамы от операций, чтобы поддержать. Была даже девушка, которая сделала шрам на бедре. У нее погибла собака с таким же шрамом, которую она в свое время спасла от живодеров», — рассказывает эксперт.
Шрамы создаются путем повреждений кожи в определенных местах специальными инструментами. На месте порезов со временем образовывается рубцовая ткань — тот самый шрам.
Илья Шамизов предупреждает, что на шрамирование решаются не многие. Полностью избавиться от рубцовой ткани сложнее, чем от татуировки.
Ранее RostovGazeta писала о том, что девушки из Ростова стали массово «сдувать» губы.