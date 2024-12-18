Стало известно, зачем ростовчане стали специально оставлять шрамы на лице

«Если сейчас приходят за так называемым шрамом „для красоты“ — почему он и стал трендовым, то раньше и до сих пор есть другая категория людей с таким запросом. Они делают шрам в память о родных, друзьях. Кто-то копирует шрамы от операций, чтобы поддержать. Была даже девушка, которая сделала шрам на бедре. У нее погибла собака с таким же шрамом, которую она в свое время спасла от живодеров», — рассказывает эксперт.