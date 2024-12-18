rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 декабря, 15:16

Published 18 декабря, 15:16

Modified 18 декабря, 15:18

Updated 18 декабря, 15:18

Стало известно, зачем ростовчане стали специально оставлять шрамы на лице

Стало известно, зачем ростовчане стали специально оставлять шрамы на лице

18 декабря 2024, 15:16
Фото: Unsplash. Стало известно, зачем ростовчане стали специально оставлять шрамы на лице
Тренд на шрамы, которые остаются после порезов и образования рубцов, стал популярен у молодых ростовчан в 2024 году, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский тату-мастер Илья Шамизов.

По словам тату-мастера одного из ростовских салонов Ильи Шамизова, мода на брутальное мужское лицо со шрамом появилась в Западных странах еще 15 лет назад.

«Российские мужчины традиционно вносят меньше изменений в свою внешность. Похожий тренд у нас был и раньше, но в упрощенной форме — выбривали полоску на брови, которая имитировала шрам», — рассказывает эксперт.

«Первые заказы на шрамы, как элемент стиля, пошли именно в этом году. В основном такой запрос присутствует у мужчин 20-45 лет. Причина почти у всех одна и та же — шрам придает брутальности и привлекает внимание женщин», — поясняет интерес ростовчан к шрамированию Илья Шамизов.

«Карлики, татуировки и дети-великаны»: как развлекались ростовчане в 19 веке
Узнать подробнее

Тату-мастер добавляет, что желание нанести искусственный шрам возникало у жителей Ростова и до появления тренда.

«Если сейчас приходят за так называемым шрамом „для красоты“ — почему он и стал трендовым, то раньше и до сих пор есть другая категория людей с таким запросом. Они делают шрам в память о родных, друзьях. Кто-то копирует шрамы от операций, чтобы поддержать. Была даже девушка, которая сделала шрам на бедре. У нее погибла собака с таким же шрамом, которую она в свое время спасла от живодеров», — рассказывает эксперт.

«Была даже девушка, которая сделала шрам на бедре. У нее погибла собака с таким же шрамом, которую она в свое время спасла от живодеров»«Была даже девушка, которая сделала шрам на бедре. У нее погибла собака с таким же шрамом, которую она в свое время спасла от живодеров»
«Была даже девушка, которая сделала шрам на бедре. У нее погибла собака с таким же шрамом, которую она в свое время спасла от живодеров». Фото: Unsplash

Шрамы создаются путем повреждений кожи в определенных местах специальными инструментами. На месте порезов со временем образовывается рубцовая ткань — тот самый шрам.

Илья Шамизов предупреждает, что на шрамирование решаются не многие. Полностью избавиться от рубцовой ткани сложнее, чем от татуировки.

Ранее RostovGazeta писала о том, что девушки из Ростова стали массово «сдувать» губы.

Читайте также:
Косметолог из Ростова рассказала, как курение может изуродовать лицо после пластикиМолодой косметолог из Таганрога погибла в ДТП с пьяным водителем InfinitiРостовский косметолог без лицензии лишила зрения жительницу Волжского
#Анна Ивченко#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика