Урбанист Зайцев рассказал, какие автобусы в Ростове можно считать старыми

Posted 18 декабря, 16:59
Published 18 декабря, 16:59
Modified 18 декабря, 17:02
Updated 18 декабря, 17:02
В течение последних трех лет транспортные компании Ростовской области на собственные средства закупили 270 автобусов, ещё 158 автобусов область распределила по нескольким муниципалитетам региона.
«В Ростове-на-Дону автобусы относительно новые. Всего в городе на маршрутах работает 650 автобусов. Из них 200 штук у муниципального предприятия — наследие Чемпионата мира по футболу 2018 года», — объясняет урбанист Зайцев.
Эксперт замечает, что старыми считаются дизельные автобусы, срок эксплуатации которых превышает 10 лет.
Новые автобусы понадобились региону после обновления контрактов с компаниями-перевозчиками в 2023 году.
«Частные предприятия покупают новый транспорт при заключении новых муниципальных контрактов. Самое главное в контракте, чтобы автобусы были новые, иначе контракт заключат с кем-нибудь другим. А после заключения контракта перевозчики выпускают не более 70% автобусов и платят минимальный штраф» — поясняет эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что пассажиров автобуса в Ростове засыпало осколками стекла.