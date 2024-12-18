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Posted 18 декабря, 16:59

Published 18 декабря, 16:59

Modified 18 декабря, 17:02

Updated 18 декабря, 17:02

Урбанист Зайцев рассказал, зачем Ростовской области понадобилось 270 автобусов

Урбанист Зайцев рассказал, какие автобусы в Ростове можно считать старыми

18 декабря 2024, 16:59
Фото: donland.ru. Урбанист Зайцев рассказал, зачем Ростовской области понадобилось 270 автобусов
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Эксклюзив
В Ростове на маршрутах работает около 650 автобусов, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский урбанист Артемий Зайцев.

В течение последних трех лет транспортные компании Ростовской области на собственные средства закупили 270 автобусов, ещё 158 автобусов область распределила по нескольким муниципалитетам региона.

«В Ростове-на-Дону автобусы относительно новые. Всего в городе на маршрутах работает 650 автобусов. Из них 200 штук у муниципального предприятия — наследие Чемпионата мира по футболу 2018 года», — объясняет урбанист Зайцев.

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Эксперт замечает, что старыми считаются дизельные автобусы, срок эксплуатации которых превышает 10 лет.

Новые автобусы понадобились региону после обновления контрактов с компаниями-перевозчиками в 2023 году.

«Частные предприятия покупают новый транспорт при заключении новых муниципальных контрактов. Самое главное в контракте, чтобы автобусы были новые, иначе контракт заключат с кем-нибудь другим. А после заключения контракта перевозчики выпускают не более 70% автобусов и платят минимальный штраф» — поясняет эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что пассажиров автобуса в Ростове засыпало осколками стекла.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Общественный транспорт#Транспорт
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