Урбанист Зайцев рассказал, какие автобусы в Ростове можно считать старыми

«Частные предприятия покупают новый транспорт при заключении новых муниципальных контрактов. Самое главное в контракте, чтобы автобусы были новые, иначе контракт заключат с кем-нибудь другим. А после заключения контракта перевозчики выпускают не более 70% автобусов и платят минимальный штраф» — поясняет эксперт.