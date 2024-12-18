«Выбегал на улицу голым»: соседка рассказала, как жил «ростовский маньяк»

Posted 18 декабря, 07:20
Published 18 декабря, 07:20
Modified 18 декабря, 07:45
Updated 18 декабря, 07:45
Агентство приводит слова одной из соседок подозреваемого, которая много лет знакома с Владиславом. По словам женщины, парень живет с родителями и младшим братом. Никаких проблем с психикой за ним не замечали, пока его отношения с девушкой не закончились разрывом. Возлюбленная бросила Владислава, после чего он попал в психбольницу. Там ростовчанин лежал три раза по полгода. Каждый раз его выписывали, но тот не пил лекарства и снова оказывался в клинике.
Агрессивным Влада еще не видели, хотя иногда он вел себя странно. Например, выбегал на улицу голым, заявлял, что его якобы преследует мафия. А в соцсетях на своей странице заявил, что «уходит в подполье», потому что «тайное мировое правительство, иллюминаты и сионисты охотятся за личными данными».
Единственный раз, который вспомнила соседка, Влад был агрессивным, когда разбил родительскую машину.
Постоянной работы у парня не было. Он трудился то в кальянной, то на автомойке, а недавно хотел устроиться на склад одного из маркетплейсов.
Однако до собеседования дело уже не дойдет. После трагедии 16 декабря, когда Влад зарезал 21-летнюю девушку и пытался ударить ножом школьника, его задержали и возбудили уголовное дело.
Подробнее о ЧП и его последствиях читайте в сюжете RostovGazeta.