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Posted 18 декабря, 07:20

Published 18 декабря, 07:20

Modified 18 декабря, 07:45

Updated 18 декабря, 07:45

Выбегал на улицу голым: соседи рассказали, как жил ростовский маньяк

«Выбегал на улицу голым»: соседка рассказала, как жил «ростовский маньяк»

18 декабря 2024, 07:20
Фото: Изображение Midjourney. Выбегал на улицу голым: соседи рассказали, как жил ростовский маньяк

Соседка «ростовского маньяка» рассказала, как он выбегал на улицу голым

Сюжет
Нападение мужчины с ножом в Ростове на девушку и подростка. Что известно?
В Ростове задержали подозреваемого в двойном нападении с ножом. 26-летний Владислав, страдающий психическим расстройством, зарезал девушку и пытался убить школьника. Что говорят о маньяке люди, прожившие с ним в одном доме, рассказывает РИА «Новости».

Агентство приводит слова одной из соседок подозреваемого, которая много лет знакома с Владиславом. По словам женщины, парень живет с родителями и младшим братом. Никаких проблем с психикой за ним не замечали, пока его отношения с девушкой не закончились разрывом. Возлюбленная бросила Владислава, после чего он попал в психбольницу. Там ростовчанин лежал три раза по полгода. Каждый раз его выписывали, но тот не пил лекарства и снова оказывался в клинике.

Агрессивным Влада еще не видели, хотя иногда он вел себя странно. Например, выбегал на улицу голым, заявлял, что его якобы преследует мафия. А в соцсетях на своей странице заявил, что «уходит в подполье», потому что «тайное мировое правительство, иллюминаты и сионисты охотятся за личными данными».

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Единственный раз, который вспомнила соседка, Влад был агрессивным, когда разбил родительскую машину.

Постоянной работы у парня не было. Он трудился то в кальянной, то на автомойке, а недавно хотел устроиться на склад одного из маркетплейсов.

Однако до собеседования дело уже не дойдет. После трагедии 16 декабря, когда Влад зарезал 21-летнюю девушку и пытался ударить ножом школьника, его задержали и возбудили уголовное дело.

Подробнее о ЧП и его последствиях читайте в сюжете RostovGazeta.

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