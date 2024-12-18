«Выбегал на улицу голым»: соседка рассказала, как жил «ростовский маньяк»

Агентство приводит слова одной из соседок подозреваемого, которая много лет знакома с Владиславом. По словам женщины, парень живет с родителями и младшим братом. Никаких проблем с психикой за ним не замечали, пока его отношения с девушкой не закончились разрывом. Возлюбленная бросила Владислава, после чего он попал в психбольницу. Там ростовчанин лежал три раза по полгода. Каждый раз его выписывали, но тот не пил лекарства и снова оказывался в клинике.