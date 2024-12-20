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Posted 20 декабря, 09:24

Published 20 декабря, 09:24

Modified 20 декабря, 09:26

Updated 20 декабря, 09:26

«Пушечное мясо»: Американский эксперт отчитал Запад после удара по Ростовской области

Аналитик Шрайвер обвинил в слабости НАТО из-за ударов ВСУ по Ростовской области

20 декабря 2024, 09:24
Фото: mil.ru. «Пушечное мясо»: Американский эксперт отчитал Запад после удара по Ростовской области
После атаки беспилотников и ракет по Ростовской области американский военный эксперт Уилл Шрайвер заявил о слабости НАТО и США. Об этом сообщили в РИА «Новости» со ссылкой на пост в соцсетях аналитика.

Шрайвер выразил мнение о том, что НАТО продемонстрировала свою слабость в ходе военного конфликта, особенно после недавней попытки ВСУ при поддержке Запада нанести удар по городам Ростовской области с использованием дальнобойных американских и британских ракет.

Согласно источнику, эксперт подчеркнул, что текущая война стала печальным примером бесполезности запада, а украинские военные оказались в роли «пушечного мяса».

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Напомним, что в ночь на четверг, 19 декабря, вражеские силы направили в сторону Ростовской области более трех десятков дронов и три ракеты.

До этого, 18 декабря, ВСУ совершили атаку на Ростовскую область, используя шесть американских ракет и четыре — британских. Военные силы РФ смогли сбить девять целей из десяти. Одна из ракет ушла с траектории и попала на территорию завода, повредив техническое помещение.

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