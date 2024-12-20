Posted 20 декабря, 09:24
Published 20 декабря, 09:24
Modified 20 декабря, 09:26
Updated 20 декабря, 09:26
Шрайвер выразил мнение о том, что НАТО продемонстрировала свою слабость в ходе военного конфликта, особенно после недавней попытки ВСУ при поддержке Запада нанести удар по городам Ростовской области с использованием дальнобойных американских и британских ракет.
Согласно источнику, эксперт подчеркнул, что текущая война стала печальным примером бесполезности запада, а украинские военные оказались в роли «пушечного мяса».
Напомним, что в ночь на четверг, 19 декабря, вражеские силы направили в сторону Ростовской области более трех десятков дронов и три ракеты.
До этого, 18 декабря, ВСУ совершили атаку на Ростовскую область, используя шесть американских ракет и четыре — британских. Военные силы РФ смогли сбить девять целей из десяти. Одна из ракет ушла с траектории и попала на территорию завода, повредив техническое помещение.