До этого, 18 декабря, ВСУ совершили атаку на Ростовскую область, используя шесть американских ракет и четыре — британских. Военные силы РФ смогли сбить девять целей из десяти. Одна из ракет ушла с траектории и попала на территорию завода, повредив техническое помещение.