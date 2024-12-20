«Мост заливает водой»: жители Ростовской области боятся водить детей в школу

Posted 20 декабря, 13:01
Published 20 декабря, 13:01
Modified 20 декабря, 13:01
Updated 20 декабря, 13:01
Напомним, что осенью 2024 года жители хутора Терновой обращались в редакцию RostovGazeta с жалобой на состояние моста.
«После публикации мы обрадовались — дело стало сдвигаться с мертвой точки. Возле моста установили знаки о ремонтных работах, о дороге в объезд. Но оказалось, что на этом все и закончилось», — возмущаются хуторяне.
Люди отмечают, что к зиме состояние моста стало еще хуже. Сегодня объект постепенно затапливает водой.
«Машины по мосту, когда едут, едва не переворачиваются», — сообщает местная жительница Любовь, не пожелавшая публиковать свою фамилию.
По словам собеседницы, объездная дорога выглядит ничуть не лучше. На ней разливаются большие объемы воды.
«И как отправлять детей в школу? По мосту — опасно. На объездной дороге воды чуть ниже колена. Получается, дети должны в школу идти вброд или вплавь?» — недоумевает Любовь.
Жители Тернового добавляют, что просьбы от хуторян к местным властям отремонтировать мост направляются уже не первый год.
В администрации Милютинского района корреспонденту сообщили, что «проектная изыскательская документация [*на мост — прим. редакции] изготовлена» и направлена в Минстрой Ростовской области.
«Но я не знаю точно, я не сотрудник ЖКХ, — уточнил собеседник из администрации. — Пакет документов находится на рассмотрении. И, думаю, что в следующем году будут какие-то передвижки с положительным решением вопроса. Точную информацию я вам сейчас могу скинуть».
Корреспондент RostovGazeta сообщил свои координаты для предоставления точных сведений о судьбе моста. Однако на момент подготовки статьи ничего не было получено.
Редакция направила официальный запрос в администрацию Милютинского района. Информация будет уточнена.
Ранее RostovGazeta сообщала, что Александр Бастрыкин инициировал проверку опасного для жизни пешеходного моста в Белой Калитве.