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Posted 20 декабря, 13:01

Published 20 декабря, 13:01

Modified 20 декабря, 13:01

Updated 20 декабря, 13:01

Так выглядит мост в хуторе Терновой Ростовской области

«Мост заливает водой»: жители Ростовской области боятся водить детей в школу

20 декабря 2024, 13:01
Фото: читатели. rostovgazeta.ru. Так выглядит мост в хуторе Терновой Ростовской области
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В редакцию RostovGazeta обратились жители хутора Терновой в Ростовской области. Люди ужасаются состоянием моста в хуторе Терновой и объездной дороги, по которой приходится водить детей в школу.

Напомним, что осенью 2024 года жители хутора Терновой обращались в редакцию RostovGazeta с жалобой на состояние моста.

«После публикации мы обрадовались — дело стало сдвигаться с мертвой точки. Возле моста установили знаки о ремонтных работах, о дороге в объезд. Но оказалось, что на этом все и закончилось», — возмущаются хуторяне.
Возле разрушающегося моста установили знаки, и на этом все закончилосьВозле разрушающегося моста установили знаки, и на этом все закончилось
Возле разрушающегося моста установили знаки, и на этом все закончилось. Фото: читатели. rostovgazeta.ru

Люди отмечают, что к зиме состояние моста стало еще хуже. Сегодня объект постепенно затапливает водой.

«Он просто рухнет»: жители хутора Ростовской области боятся ходить по мосту с детьми
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«Машины по мосту, когда едут, едва не переворачиваются», — сообщает местная жительница Любовь, не пожелавшая публиковать свою фамилию.
Как машины передвигаются по опасному мосту в хуторе ТерновойКак машины передвигаются по опасному мосту в хуторе Терновой
Как машины передвигаются по опасному мосту в хуторе Терновой. Фото: читатели. rostovgazeta.ru

По словам собеседницы, объездная дорога выглядит ничуть не лучше. На ней разливаются большие объемы воды.

«И как отправлять детей в школу? По мосту — опасно. На объездной дороге воды чуть ниже колена. Получается, дети должны в школу идти вброд или вплавь?» — недоумевает Любовь.
Объездная дорога в хуторе Терновой, по которой дети идут в школуОбъездная дорога в хуторе Терновой, по которой дети идут в школу
Объездная дорога в хуторе ТерновойОбъездная дорога в хуторе Терновой
Объездная дорога в хуторе ТерновойОбъездная дорога в хуторе Терновой
Объездная дорога в хуторе ТерновойОбъездная дорога в хуторе Терновой
Объездная дорога в хуторе Терновой, по которой дети идут в школу. Фото: читатели. rostovgazeta.ru

Жители Тернового добавляют, что просьбы от хуторян к местным властям отремонтировать мост направляются уже не первый год.

Видео: читатели. rostovgazeta.ru. Состояние моста в Милютинском районе зимой 2024 года

В администрации Милютинского района корреспонденту сообщили, что «проектная изыскательская документация [*на мост — прим. редакции] изготовлена» и направлена в Минстрой Ростовской области.

«Но я не знаю точно, я не сотрудник ЖКХ, — уточнил собеседник из администрации. — Пакет документов находится на рассмотрении. И, думаю, что в следующем году будут какие-то передвижки с положительным решением вопроса. Точную информацию я вам сейчас могу скинуть».

Корреспондент RostovGazeta сообщил свои координаты для предоставления точных сведений о судьбе моста. Однако на момент подготовки статьи ничего не было получено.

Редакция направила официальный запрос в администрацию Милютинского района. Информация будет уточнена.

Ранее RostovGazeta сообщала, что Александр Бастрыкин инициировал проверку опасного для жизни пешеходного моста в Белой Калитве.

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