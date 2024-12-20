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Posted 20 декабря, 17:57

Published 20 декабря, 17:57

Modified 20 декабря, 17:59

Updated 20 декабря, 17:59

Стало известно, сколько стоят ели и сосны на ростовских базарах

«Зависит от размера»: цена новогодних елей и сосен в Ростове в 2024 году

20 декабря 2024, 17:57
Фото: rostovgazeta.ru. Стало известно, сколько стоят ели и сосны на ростовских базарах

Стало известно, сколько стоят ели и сосны на ростовских базарах

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Эксклюзив
Какой бюджет ростовчанам следует заложить на покупку главного новогоднего атрибута корреспондент RostovGazeta узнал у продавца одного из городских елочных базаров Тимура Шахназаряна.

По словам продавца, ели и сосны российского производства за год почти не изменились в цене.

«Мы продаем их по таким же ценам, как в прошлом году. Сосны в среднем идут от 1500 рублей, ели — от 2000 рублей, сосновые ветки — от 500 рублей. Цена будет разная, зависит от размера дерева», — отмечает продавец.

«Мы продаем их по таким же ценам, как в прошлом году.»«Мы продаем их по таким же ценам, как в прошлом году.»
«Мы продаем их по таким же ценам, как в прошлом году.». Фото: rostovgazeta.ru
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Деревья, которые поставляются на ростовские елочные базара из-за рубежа, стали дороже, чем в 2023 году.

«Есть ели и сосны, которые везут из Дании. Они дорожают почти каждый год, потому что перевозка, условия хранения дороже, чем у тех, что выращивают в наших питомниках. Там елки и сосны могут стоить и по 15 000, и по 30 000 рублей. Внешне от наших не отличаются, стоять по времени будут одинаково», — отмечает собеседник издания.

Деревья, которые поставляются на ростовские елочные базара из-за рубежа, стали дороже, чем в 2023 году.Деревья, которые поставляются на ростовские елочные базара из-за рубежа, стали дороже, чем в 2023 году.
Деревья, которые поставляются на ростовские елочные базара из-за рубежа, стали дороже, чем в 2023 году.. Фото: rostovgazeta.ru

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовскую область завезли елки из страны НАТО.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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