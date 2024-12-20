«Зависит от размера»: цена новогодних елей и сосен в Ростове в 2024 году

Posted 20 декабря, 17:57
Published 20 декабря, 17:57
Modified 20 декабря, 17:59
Updated 20 декабря, 17:59
По словам продавца, ели и сосны российского производства за год почти не изменились в цене.
«Мы продаем их по таким же ценам, как в прошлом году. Сосны в среднем идут от 1500 рублей, ели — от 2000 рублей, сосновые ветки — от 500 рублей. Цена будет разная, зависит от размера дерева», — отмечает продавец.
Деревья, которые поставляются на ростовские елочные базара из-за рубежа, стали дороже, чем в 2023 году.
«Есть ели и сосны, которые везут из Дании. Они дорожают почти каждый год, потому что перевозка, условия хранения дороже, чем у тех, что выращивают в наших питомниках. Там елки и сосны могут стоить и по 15 000, и по 30 000 рублей. Внешне от наших не отличаются, стоять по времени будут одинаково», — отмечает собеседник издания.