«Зависит от размера»: цена новогодних елей и сосен в Ростове в 2024 году

«Есть ели и сосны, которые везут из Дании. Они дорожают почти каждый год, потому что перевозка, условия хранения дороже, чем у тех, что выращивают в наших питомниках. Там елки и сосны могут стоить и по 15 000, и по 30 000 рублей. Внешне от наших не отличаются, стоять по времени будут одинаково», — отмечает собеседник издания.