Проспект Шолохова затопило в Ростове-на-Дону из-за коммунальной аварии

Posted 25 декабря, 15:31
Published 25 декабря, 15:31
Modified 25 декабря, 15:33
Updated 25 декабря, 15:33
О затоплении стало известно днем 25 декабря. Оно произошло во дворе дома, находящегося рядом с кольцевой дорогой по проспекту Шолохова в Ростове-на-Дону. Территория многоквартирного дома полностью ушла под воду. Перейти озеро и попасть на другую сторону улицы почти нереально. Чтобы выйти к проезжей части и не замочиться, людям приходится делать большой круг.
Ближе к вечеру во дворе появилась коммунальная яма. Судя по всему, там действительно случился порыв трубы, который пытаются устранить. Однако наличие аварии официально не подтверждалось.
В социальных сетях местные жители рассказали, что эта лужа, почти никогда не уходит: «Там эта лужа даже летом не высыхает».
«О, это мой дом, да, эта лужа практически никогда не высыхает», — добавил пользователь.
Ранее порыв на теплосетях в Ростове-на-Дону оставил без отопления 80 тысяч человек.