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Posted 25 декабря, 15:31

Published 25 декабря, 15:31

Modified 25 декабря, 15:33

Updated 25 декабря, 15:33

Проспект Шолохова затопило в Ростове-на-Дону из-за коммунальной аварии

Проспект Шолохова затопило в Ростове-на-Дону из-за коммунальной аварии

25 декабря 2024, 15:31
Фото: rostovgazeta.ru. Проспект Шолохова затопило в Ростове-на-Дону из-за коммунальной аварии
В Ростове-на-Дону образовался огромный ручей в одном из дворов жилого многоэтажного дома на проспекте Шолохова. Люди предполагают, что где-то недалеко произошёл прорыв трубы. На месте ЧП побывал корреспондент RostovGazeta.

О затоплении стало известно днем 25 декабря. Оно произошло во дворе дома, находящегося рядом с кольцевой дорогой по проспекту Шолохова в Ростове-на-Дону. Территория многоквартирного дома полностью ушла под воду. Перейти озеро и попасть на другую сторону улицы почти нереально. Чтобы выйти к проезжей части и не замочиться, людям приходится делать большой круг.

Ближе к вечеру во дворе появилась коммунальная яма. Судя по всему, там действительно случился порыв трубы, который пытаются устранить. Однако наличие аварии официально не подтверждалось.

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В социальных сетях местные жители рассказали, что эта лужа, почти никогда не уходит: «Там эта лужа даже летом не высыхает».

«О, это мой дом, да, эта лужа практически никогда не высыхает», — добавил пользователь.

Ранее порыв на теплосетях в Ростове-на-Дону оставил без отопления 80 тысяч человек.

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