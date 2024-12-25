Проспект Шолохова затопило в Ростове-на-Дону из-за коммунальной аварии

О затоплении стало известно днем 25 декабря. Оно произошло во дворе дома, находящегося рядом с кольцевой дорогой по проспекту Шолохова в Ростове-на-Дону. Территория многоквартирного дома полностью ушла под воду. Перейти озеро и попасть на другую сторону улицы почти нереально. Чтобы выйти к проезжей части и не замочиться, людям приходится делать большой круг.