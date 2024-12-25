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Posted 25 декабря, 06:27

Published 25 декабря, 06:27

Modified 25 декабря, 06:29

Updated 25 декабря, 06:29

Средствами ПВО уничтожили беспилотник, пролетавший над Азовским морем

Средствами ПВО уничтожили беспилотник, пролетавший над Азовским морем

25 декабря 2024, 06:27
Фото: mil.ru. Средствами ПВО уничтожили беспилотник, пролетавший над Азовским морем
Над Азовским морем сбили беспилотник. Об этом утром 25 декабря сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что ВС РФ перехватили воздушные цели прошедшей ночью. Всего в России сбили 59 украинских БПЛА. Большинство из них — над Белгородской областью. Там уничтожили 26 летательных аппаратов.

Еще четыре ударных беспилотника сбили в Ростовской области
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Над Воронежской областью силы ПВО отработали по 23 дронам, а над Курской, Брянской и Тамбовской областями — по одному. В Ростовской области за это время не было замечено беспилотников.

Ранее атака БПЛА была совершена на донской регион в ночь на 24 декабря. Позже появились кадры пожара в лесополосе в районе Миллерово. Подробнее об этом читайте в материале RostovGazeta.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Беспилотники#Система ПВО#Атака беспилотников
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