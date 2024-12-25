Средствами ПВО уничтожили беспилотник, пролетавший над Азовским морем

Posted 25 декабря, 06:27
Published 25 декабря, 06:27
Modified 25 декабря, 06:29
Updated 25 декабря, 06:29
В ведомстве уточнили, что ВС РФ перехватили воздушные цели прошедшей ночью. Всего в России сбили 59 украинских БПЛА. Большинство из них — над Белгородской областью. Там уничтожили 26 летательных аппаратов.
Над Воронежской областью силы ПВО отработали по 23 дронам, а над Курской, Брянской и Тамбовской областями — по одному. В Ростовской области за это время не было замечено беспилотников.
Ранее атака БПЛА была совершена на донской регион в ночь на 24 декабря. Позже появились кадры пожара в лесополосе в районе Миллерово. Подробнее об этом читайте в материале RostovGazeta.