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Атака беспилотников

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Август
Хранилище с топливом вспыхнуло после атаки беспилотников в Ростовской области
Еще одна атака была совершена на Ростовскую область в ночь на 18 августа, сообщил губернатор Василий Голубев.
18 августа, 03:44
Июль
Средства РЭБ подавили два беспилотника в Ростовской области 27 июля
Два беспилотника атаковали Ростовскую область ночью 27 июля, сообщил губернатор Василий Голубев.
27 июля, 04:38
Голубев сообщил об атаке беспилотников ночью 16 июля
Ростовскую область ночью 16 июля атаковали беспилотники, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
16 июля, 04:09
Трое суток будут проблемы с электричеством на Дону из-за атаки беспилотников
9 июля, 08:54
Апрель
Что делать при воздушной тревоге из-за атаки беспилотников
10 апреля, 13:55
В Таганроге предложили установить мобильные укрытия на случай воздушной тревоги
10 апреля, 12:13

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