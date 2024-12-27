Урбанист Зайцев заявил, что пробки в Ростове невозможно победить, штрафуя фуры

Posted 27 декабря, 12:28
Published 27 декабря, 12:28
Modified 27 декабря, 12:30
Updated 27 декабря, 12:30
По мнению ростовского урбаниста Артемия Зайцева, пробки в Ростове из-за большегрузов — выдуманная проблема.
Напомним, с 1 января 2025 года штраф за проезд под знак «движение грузовых автомобилей запрещено» составит 5000 рублей.
«Если посмотреть фотографии пробок на Малиновского, то там более 95% личных автомобилей. Это жители Левенцовки купили автомобили, поехали, встали в пробку», — поясняет эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в ДТП с четырьмя большегрузами на М-4 под Ростовом погиб водитель бензовоза.