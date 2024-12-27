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Posted 27 декабря, 12:28

Published 27 декабря, 12:28

Modified 27 декабря, 12:30

Updated 27 декабря, 12:30

Урбанист Зайцев: «Пробки в Ростове — не вина большегрузов»

Урбанист Зайцев заявил, что пробки в Ростове невозможно победить, штрафуя фуры

27 декабря 2024, 12:28
Фото: Pxhere. Урбанист Зайцев: «Пробки в Ростове — не вина большегрузов»
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Эксклюзив
В пробках на улице Малиновского виноваты жители Левенцовки, а не большегрузы, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский урбанист Артемий Зайцев.

По мнению ростовского урбаниста Артемия Зайцева, пробки в Ростове из-за большегрузов — выдуманная проблема.

Напомним, с 1 января 2025 года штраф за проезд под знак «движение грузовых автомобилей запрещено» составит 5000 рублей.

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«Если посмотреть фотографии пробок на Малиновского, то там более 95% личных автомобилей. Это жители Левенцовки купили автомобили, поехали, встали в пробку», — поясняет эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в ДТП с четырьмя большегрузами на М-4 под Ростовом погиб водитель бензовоза.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт
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