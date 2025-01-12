В Ростове неизвестный поджег машину полковника ЮВО

Posted 12 января, 17:33
Published 12 января, 17:33
Modified 12 января, 17:35
Updated 12 января, 17:35
Сообщается, что сгорел автомобиль марки Peugeot 207. Инцидент произошел ночью во дворе дома на Таганрогской улице.
«По словам очевидцев, автомобиль находился в пользовании помощника командующего войсками Южного военного округа по физической подготовке», — пишет источник.
К счастью, обошлось без пострадавших среди людей. Машина получила сильные повреждения. На фотографии, которую опубликовал источник, видно, что автомобиль полностью охватило пламя.
Уточняется, что в данный момент личность человека, который устроил поджог, неизвестна. Полиция проводит проверку.
При этом в пресс-службе регионального МЧС факт возгорания автомобиля на улице Таганрогской ночью 12 января не подтвердили. Официальной информации о происшествии не поступало.
Ранее в донском регионе полицейские поймали подозреваемого в поджоге фейерверка в торговом центре.
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