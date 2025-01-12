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Posted 12 января, 17:33

Published 12 января, 17:33

Modified 12 января, 17:35

Updated 12 января, 17:35

В Ростове неизвестный поджег машину полковника ЮВО

В Ростове неизвестный поджег машину полковника ЮВО

12 января 2025, 17:33
Фото: Изображение Midjourney.
В Ростове злоумышленники подожгли машину полковника ЮВО. Об этом рассказала «Газета.ру» со ссылкой на телеграмм-канал «Че по Ростову?».

Сообщается, что сгорел автомобиль марки Peugeot 207. Инцидент произошел ночью во дворе дома на Таганрогской улице.

«По словам очевидцев, автомобиль находился в пользовании помощника командующего войсками Южного военного округа по физической подготовке», — пишет источник.

К счастью, обошлось без пострадавших среди людей. Машина получила сильные повреждения. На фотографии, которую опубликовал источник, видно, что автомобиль полностью охватило пламя.

Уточняется, что в данный момент личность человека, который устроил поджог, неизвестна. Полиция проводит проверку.

При этом в пресс-службе регионального МЧС факт возгорания автомобиля на улице Таганрогской ночью 12 января не подтвердили. Официальной информации о происшествии не поступало.

Фото: Телеграмм-канал «Че по Ростову?».
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Ранее в донском регионе полицейские поймали подозреваемого в поджоге фейерверка в торговом центре.

До этого в Ростове попал на видео 84-летний мужчина, который хотел устроить пожар в одном из ростовских банков.

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