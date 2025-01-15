Урбанист Зайцев объяснил, почему Ростову не нужна канатная дорога через Дон

Posted 15 января, 15:14
Published 15 января, 15:14
Modified 15 января, 15:16
Updated 15 января, 15:16
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко 14 января на встрече с руководителями городских СМИ рассказал, когда в Ростове планируют начать строительство канатной дороге через реку Дон. По его словам, реализуют проект в течении двух лет.
Ростовский урбанист Артемий Зайцев отмечает, что канатная дорога весьма дорогой вид транспортной инфраструктуры, который при этом имеет низкую пропускную способность от 500 до 1000 пассажиров в час.
«Канатную дорогу строят только в тех городах, где нельзя построить мост. Между Нижним Новгородом и городом Бор есть такая дорога через Волгу длиной 3,5 километра, которая кое-как заменяет мост. Для жителей Бора это очень нужная дорога», — приводит пример похожего объекта урбанист.
Артемий Зайцев добавляет, что примерная стоимость постройки канатной дороги в Ростове может составить 5 миллиардов рублей.
«За эти деньги можно построить вело-пешеходный мост. Без всяких очередей люди пешком или на электросамокатах смогут быстро перемещаться», — считает эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, почему Ростов не будет строить метро вслед за Краснодаром.