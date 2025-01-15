Урбанист Зайцев объяснил, почему Ростову не нужна канатная дорога через Дон

«Канатную дорогу строят только в тех городах, где нельзя построить мост. Между Нижним Новгородом и городом Бор есть такая дорога через Волгу длиной 3,5 километра, которая кое-как заменяет мост. Для жителей Бора это очень нужная дорога», — приводит пример похожего объекта урбанист.