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Posted 15 января, 15:14

Published 15 января, 15:14

Modified 15 января, 15:16

Updated 15 января, 15:16

Урбанист объяснил, почему Ростову не нужна канатная дорога через Дон

Урбанист Зайцев объяснил, почему Ростову не нужна канатная дорога через Дон

15 января 2025, 15:14
Фото: rostovgazeta.ru. Урбанист объяснил, почему Ростову не нужна канатная дорога через Дон
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Эксклюзив
Вело-пешеходный мост через Дон обойдется дешевле и не будет собирать очереди из пассажиров, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский блогер-урбанист Артемий Зайцев.

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко 14 января на встрече с руководителями городских СМИ рассказал, когда в Ростове планируют начать строительство канатной дороге через реку Дон. По его словам, реализуют проект в течении двух лет.

Ростовский урбанист Артемий Зайцев отмечает, что канатная дорога весьма дорогой вид транспортной инфраструктуры, который при этом имеет низкую пропускную способность от 500 до 1000 пассажиров в час.

Логвиненко объяснил, почему в Ростове до сих пор не построили канатную дорогу
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«Канатную дорогу строят только в тех городах, где нельзя построить мост. Между Нижним Новгородом и городом Бор есть такая дорога через Волгу длиной 3,5 километра, которая кое-как заменяет мост. Для жителей Бора это очень нужная дорога», — приводит пример похожего объекта урбанист.

Артемий Зайцев добавляет, что примерная стоимость постройки канатной дороги в Ростове может составить 5 миллиардов рублей.

«За эти деньги можно построить вело-пешеходный мост. Без всяких очередей люди пешком или на электросамокатах смогут быстро перемещаться», — считает эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, почему Ростов не будет строить метро вслед за Краснодаром.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт#КАНАТНАЯ ДОРОГА#Строительство канатной дороги в Ростове-на-Дону#Ростов
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