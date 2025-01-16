В Ростове-на-Дону у старинного дома владельца макаронной фабрики рухнул фасад

Posted 16 января, 13:13
Published 16 января, 13:13
Modified 16 января, 13:26
Updated 16 января, 13:26
Сообщается, что обрушение произошло у здания, где раньше проживал владелец Паровой макаронной фабрики Г. С. Налбандов. Дом расположен в Нахичевани по адресу 18-я Линия, 6.
Телеграм-канал «Че по Ростову?» пишет, что пострадавших нет.
«Участок тротуара огородили, чтобы избежать возможных инцидентов», — сообщает источник.
Ранее в Таганроге снесли исторически ценное старинное здание, которое было внесено в реестр памятников культуры.
До этого в донском регионе уволили главного защитника памятников культуры.