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Posted 16 января, 13:13

Published 16 января, 13:13

Modified 16 января, 13:26

Updated 16 января, 13:26

В Ростове-на-Дону у старинного здания обрушился фасад

В Ростове-на-Дону у старинного дома владельца макаронной фабрики рухнул фасад

16 января 2025, 13:13
Фото: rostovgazeta.ru. В Ростове-на-Дону у старинного здания обрушился фасад
В Нахичевани в Ростове-на-Дону обрушился фасад у старинного здания. Фотографии с места событий опубликовал телеграм-канал «Че по Ростову?».

Сообщается, что обрушение произошло у здания, где раньше проживал владелец Паровой макаронной фабрики Г. С. Налбандов. Дом расположен в Нахичевани по адресу 18-я Линия, 6.

Телеграм-канал «Че по Ростову?» пишет, что пострадавших нет.

«Участок тротуара огородили, чтобы избежать возможных инцидентов», — сообщает источник.
Фото: Телеграм-канал «Че по Ростову?»
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Участок тротуара огородили, чтобы избежать возможных инцидентов
Участок тротуара огородили, чтобы избежать возможных инцидентов
Участок тротуара огородили, чтобы избежать возможных инцидентов
Участок тротуара огородили, чтобы избежать возможных инцидентов
Участок тротуара огородили, чтобы избежать возможных инцидентов
Участок тротуара огородили, чтобы избежать возможных инцидентов. Фото: rostovgazeta.ru

Ранее в Таганроге снесли исторически ценное старинное здание, которое было внесено в реестр памятников культуры.

До этого в донском регионе уволили главного защитника памятников культуры.

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