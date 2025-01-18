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Posted 18 января, 07:30

Published 18 января, 07:30

Modified 18 января, 08:47

Updated 18 января, 08:47

Подросток пострадал при взрыве детонатора в Ростовской области

Подросток пострадал при взрыве детонатора в Ростовской области

18 января 2025, 07:30
Фото: 1MI. Подросток пострадал при взрыве детонатора в Ростовской области
В Ростовской области подросток получил травмы из-за взрыва детонатора, который пытался разобрать. По информации регионального ГУ МВД, прибор сдетонировал рядом с 15-летним ребенком.

Несколько дней назад мальчик нашел промышленный электрический детонатор. Оставшись без присмотра взрослых, подросток решил разобрать устройство. В какой-то момент прибор взорвался. Мальчика отвезли в больницу, где ему оказали разовую медпомощь. К счастью, обошлось без тяжелых травм. Пострадавший отделался ссадинами.

— В госпитализации он не нуждался, — уточнили в МВД.
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Ранее в соцсетях появилась информации о том, что подросток случайно ударил по предмету, оказавшемуся электродетонатором во дворе его дома. Telegram-канал «Че по Ростову» утверждал, что мальчика перевели в ЦГБ Шахт, где врачи «борются за его восстановление». Однако эта информация не подтвердилась.

Ранее RostovGazeta сообщала о подростке, у которого в руках взорвалась петарда.

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