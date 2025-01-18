Подросток пострадал при взрыве детонатора в Ростовской области

Ранее в соцсетях появилась информации о том, что подросток случайно ударил по предмету, оказавшемуся электродетонатором во дворе его дома. Telegram-канал «Че по Ростову» утверждал, что мальчика перевели в ЦГБ Шахт, где врачи «борются за его восстановление». Однако эта информация не подтвердилась.