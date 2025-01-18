Подросток пострадал при взрыве детонатора в Ростовской области

Posted 18 января, 07:30
Published 18 января, 07:30
Modified 18 января, 08:47
Updated 18 января, 08:47
Несколько дней назад мальчик нашел промышленный электрический детонатор. Оставшись без присмотра взрослых, подросток решил разобрать устройство. В какой-то момент прибор взорвался. Мальчика отвезли в больницу, где ему оказали разовую медпомощь. К счастью, обошлось без тяжелых травм. Пострадавший отделался ссадинами.
— В госпитализации он не нуждался, — уточнили в МВД.
Ранее в соцсетях появилась информации о том, что подросток случайно ударил по предмету, оказавшемуся электродетонатором во дворе его дома. Telegram-канал «Че по Ростову» утверждал, что мальчика перевели в ЦГБ Шахт, где врачи «борются за его восстановление». Однако эта информация не подтвердилась.
Ранее RostovGazeta сообщала о подростке, у которого в руках взорвалась петарда.