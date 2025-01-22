Подали свыше 20 тысяч заявок на дополнительный набор в программу «Время героев»

Posted 22 января, 12:12
Published 22 января, 12:12
Modified 22 января, 12:14
Updated 22 января, 12:14
Пройти регистрацию в дополнительный набор можно еще в течение нескольких дней — до полудня 25 января. Помимо регистрации, к этому времени нужно успеть завершить тестирование в пункте дистанционной оценки.
После программы «Время героев» подобные мероприятия стали проводить и в разных регионах России. Ректор президентской академии Алексей Комиссаров считает этот процесс очень важным. По его словам, темпы регистрации говорят о том, что программа оказалась востребованной и актуальной.
— Президент поручил нам распространить эту работу на все регионы России, — заявил ректор. — Мы готовы делиться с коллегами и передавать им все методики и лучшие практики, которые применялись на федеральном уровне.
По итогам первого потока федеральной программы новые должности получили почти два десятка человек. Еще ряд участников программы готовится к переходу на новые места работы.
Осенью 2024 года тысячи желающих подали заявки в магистратуру по программе «Время героев».