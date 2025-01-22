rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 января, 12:12

Published 22 января, 12:12

Modified 22 января, 12:14

Updated 22 января, 12:14

Подали свыше 20 тысяч заявок на дополнительный набор в программу «Время героев»

Подали свыше 20 тысяч заявок на дополнительный набор в программу «Время героев»

22 января 2025, 12:12
Фото: времягероев.рф. Подали свыше 20 тысяч заявок на дополнительный набор в программу «Время героев»
При регистрации участников в федеральную программу «Время героев» на дополнительный набор поступило более 20 тысяч заявок от участников СВО. Всего количество желающих вместе с первым этапом достигло 65 тысяч человек.

Пройти регистрацию в дополнительный набор можно еще в течение нескольких дней — до полудня 25 января. Помимо регистрации, к этому времени нужно успеть завершить тестирование в пункте дистанционной оценки.

После программы «Время героев» подобные мероприятия стали проводить и в разных регионах России. Ректор президентской академии Алексей Комиссаров считает этот процесс очень важным. По его словам, темпы регистрации говорят о том, что программа оказалась востребованной и актуальной.

«Сам пойду стрелять»: дирижер из Ростова Башмет заявил, что готов отправиться на СВО
Узнать подробнее
— Президент поручил нам распространить эту работу на все регионы России, — заявил ректор. — Мы готовы делиться с коллегами и передавать им все методики и лучшие практики, которые применялись на федеральном уровне.

По итогам первого потока федеральной программы новые должности получили почти два десятка человек. Еще ряд участников программы готовится к переходу на новые места работы.

Осенью 2024 года тысячи желающих подали заявки в магистратуру по программе «Время героев».

Читайте также:
Ростовчане заявили, что не знают о запрете на использование пиротехники«Папки есть на всех»: кому из окружения Голубева грозят уголовные делаСбиты три беспилотника: военные отражают воздушную атаку на Ростовскую область
#Евгения Волкова#Общество#СВО#Губернатор#Регистрация#Федеральная программа#Тестирование#Время героев
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика