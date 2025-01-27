Дело о похищениях людей в Ростове-на-Дону отправили в суд

Posted 27 января, 15:26
Published 27 января, 15:26
Modified 27 января, 15:28
Updated 27 января, 15:28
Сообщается, что двум фигурантам вменяют лишение свободы, вымогательство, похищение человека и грабеж. По версии следствия, обвиняемые, действуя в составе преступной группы, похитили трех человек и держали их в квартирах Ростова.
Уточняется, что фигуранты применяли насилие и угрозы под предлогом возврата несуществующих долгов. В итоге они получили от потерпевших и их родственников более 2,4 миллиона рублей.
Ранее на ростовском вокзале поймали мужчину, который находился в международном розыске по обвинению в надругательстве над девушкой в Южной Корее.