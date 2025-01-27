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Posted 27 января, 15:26

Published 27 января, 15:26

Modified 27 января, 15:28

Updated 27 января, 15:28

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Дело о похищениях людей в Ростове-на-Дону отправили в суд

27 января 2025, 15:26
Фото: 1MI. <a href="https://rostovgazeta.ru/preview/b7ab918b-9429-54fc-86b4-c04c4973ecc95308485">https://rostovgazeta.ru/preview/b7ab918b-9429-54fc-86b4-c04c4973ecc95308485</a>
В суд направили уголовное дело о похищении трех человек и вымогательстве денег. Об этом рассказали в прокуратуре Ростовской области.

Сообщается, что двум фигурантам вменяют лишение свободы, вымогательство, похищение человека и грабеж. По версии следствия, обвиняемые, действуя в составе преступной группы, похитили трех человек и держали их в квартирах Ростова.

Уточняется, что фигуранты применяли насилие и угрозы под предлогом возврата несуществующих долгов. В итоге они получили от потерпевших и их родственников более 2,4 миллиона рублей.

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Ранее на ростовском вокзале поймали мужчину, который находился в международном розыске по обвинению в надругательстве над девушкой в Южной Корее.

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